Besozzi asumió en Soriano y elogió a Orsi, agradeció a su familia y prometió un gobierno "más tranqui"

"La política bien habida es la mejor herramienta que existe para hacer cosas por la gente", dijo Besozzi en el discurso de asunción, y se emocionó al mencionar a su familia, presente en el acto. Agradeció a su madre, su esposa, hijos y nietos.

"Se viene un gobierno con nuevos desafíos. No me conformo con ser intendente por cuarta vez. Hay muchos desafíos por hacer", apuntó, y recordó que fue intendente con presidentes de distintos partidos políticos.

"Gobernar con un gobierno nacional que no es de mi partido, me decían que sería difícil, no, no, al contrario. Goberné bien con todos los partidos. Cada uno hizo lo mejor por su país", dijo Besozzi, y agregó: "Ahora me toca con un colega, a quien tengo un gran aprecio, un gran compañero de Congreso de Intendentes", dijo en referencia a Yamandú Orsi.

En tal sentido, añadió: "No me olvido de la gente que está en momentos difíciles y no hablo de ahora, sino de cuando tuve un quebranto de salud, y ahí apareció (Marcos) Carámbula con aquel secretario general que era él".

Durante el discurso, dijo que será una administración aseguró que se viene "un gobierno más tranqui".

"Tenemos que seguir con todo, pero más tranqui. A veces hacemos tanto que nos cuesta mantener. Un gobierno más de mantenimiento que otra cosa", indicó.

El jerarca no se refirió a su causa y se emocionó al agradecer a su familia. Tanto sus hijos como sus 11 nietos lo acompañaron en la ceremonia.

Por otra parte, dijo que "algunos manifiestan lo difícil que puede ser gobernar con un gobierno nacional de otro partido".

"Goberné muy bien con otro partido arriba que no es de mi pelo. También goberné de muy buena manera con mi partido, siempre tenía el anhelo de gobernar con mi partido arriba, y tuvimos un gran presidente con (Luis) Lacalle Pou, igual a cada uno de los demás, cada uno lo mejor por su país", apuntó.