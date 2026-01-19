La fiscalía de Corte sancionó a la exfiscal del caso Besozzi con 15 días de suspensión sin sueldo y ella recurrió ante el MEC

Finalizado el sumario que la fiscal de Corte Mónica Ferrero había iniciado a la fiscal departamental Stella Alciaturi por su actuación en el caso Besozzi , se le impuso una sanción de 15 días con descuento de salario por ese período, en en entendido de que cometió una falta grave al publicar contenido partidario en sus redes sociales, dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía.

La fiscal cumplió la sanción pero recurrió la resolución ante el Ministerio de Educación y Cultura. Si no se le diera la razón podría incluso recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

La suspensión en el ejercicio del cargo es una de las sanciones previstas en la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación (Ley N° 19483). La ley fija un máximo de seis meses de sanción.

En el caso de Alciaturi la investigación administrativa que se había realizado de urgencia por Jurídica a solicitud de Ferrero, había determinado la existencia de una doble irregularidad en su actuación del caso por el que imputó al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi (Partido Nacional) cuando era fiscal de Mercedes.

Por un lado, la investigación la encontró responsable por la filtración del dictamen en el que pidió la formalización de la investigación y detalló los delitos que a su juicio cometió Besozzi, antes de que se realizara la audiencia dirigida por la jueza Ximena Menchaca, quien imputó al exintendente por siete delitos de corrupción.

Por otro lado, se entendió que cometió una falta al republicar en su cuenta de Facebook contenido político con críticas al Partido Nacional. Si bien se trata de posteos realizados en 2019 y la fiscal alegó que no habían sido publicados por ella en su cuenta, se entendió que el hecho es grave y amerita una investigación más a fondo.

Los posteos hacían referencia a los "escandaletes" del gobierno de Luis Lacalle Pou, además de ironizar sobre propuestas de Juan Sartori o criticar la Ley de Urgente Consideración.

Una de las faltas graves que detalla la ley es "la violación de los principios éticos que comprometiere el decoro del cargo" y otra es "violar el deber de reserva o difundir antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada".

Luego de lograr la imputación de Besozzi, Alciaturi fue trasladada a Atlántida, como ella había pedido.

El caso Besozzi tiene nueva fiscal

En los últimos días de diciembre antes de que empezara la feria judicial de enero se realizó una audiencia en la que la Justicia determinó que quedara como única medida cautelar a los siete imputados, entre ellos Besozzi, la fijación de domicilio por 150 días, informó uno de los defensores del intendente, Nelson Rosa a Soriano al día.

Además el caso tuvo un cambio de fiscal ya que la fiscal que se desempeñó luego de Alciaturi, Charline Ferreyra era fiscal suplente. Actualmente, ya ocupó el cargo la titular que es la fiscal departamental Luisa Vago, quien asumió como fiscal letrada departamental de Mercedes en octubre de 2024. Durante el año estuvo haciendo uso de licencia maternal pero finalizó. En tanto, la otra fiscalía será ocupada por la fiscal letrada Paula Goyeni.

La fiscal Vago deberá estudiar el caso Besozzi y definir si acusa al intendente y a los exjerarcas de la intendencia que fueron imputados por delitos de corrupción.