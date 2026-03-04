Ley de Competitividad: qué aspectos están en el centro de la conversación entre el empresariado y el gobierno

Desde que asumió el gobierno de Yamandú Orsi el intercambio entre las cámaras empresariales y la Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas es frecuente. Su foco está en mejorar la competitividad y parte de esa agenda se plasmará en una Ley de Competitividad e Innovación cuya elaboración está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas .

La nueva ley fue anunciada por Orsi en el discurso que ofreció a un año de su asunción: “Tengo el pleno convencimiento de que, como Estado, debemos poner a disposición del sector privado herramientas que faciliten la concreción de inversiones . El año pasado desplegamos un conjunto de medidas orientadas a simplificar y transformar los procedimientos vinculados al comercio exterior”, sostuvo el presidente y agregó que a esto se sumó la modernización del esquema de promoción de inversiones.

“Redoblamos la apuesta, con nuevas iniciativas, algunas de las cuales serán anunciadas en próximos días y otras a través de la Ley de Competitividad e Innovación , que presentaremos ante este Parlamento en el primer semestre del año”, dijo.

Para esta nueva norma y, en general, para el impulso de la agenda de competitividad del gobierno la interacción entre el sector público y el privado es clave.

La economista y asesora de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Ana Laura Fernández, adelantó a Café y Negocios algunos de los principales temas que la gremial empresarial conversa con el gobierno para transformar la coyuntura del empresariado uruguayo y alcanzar ese impulso de inversores tan buscado.

Según apuntó Fernández, lo esencial es abordar el funcionamiento de la microeconomía y el desarrollo de los negocios.

Desde la gremial empresarial se pide ir hacia modelos más simples y prácticos en “certificaciones, homologaciones, intervenciones de diferentes organismos, como puede ser el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Ganadería y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la emisión de certificados negativos, tanto en la exportación como importación”, explicó Fernández. Estos documentos oficiales que acreditan que no hay un registro o actividad ante un organismo suponen más carga burocrática para las empresas.

En el mismo sentido, se apuesta a promover licencias automáticas de importación, es decir, procedimientos simplificados que permitan el ingreso de bienes.

En la antesala algunos de sus pedidos tuvieron rápida respuesta por parte del MEF, por ejemplo, el adelanto diferencial del IRAE en un sector especialmente perjudicado en el último año (fundamentalmente por el efecto TEMU) como fue el de vestimenta y calzado. En ese punto el gobierno emitió un decreto para reducir el adelanto de IRAE del 15% al 4% y así equipararlo con otros sectores de actividad.

Además, desde esta cámara empresarial, Fernández asegura que se puso sobre la mesa otro aspecto clave para la competitividad como es “la estructura arancelaria gravosa que tiene Uruguay para algunos productos, particularmente bienes de consumo”.

Otros puntos que formaron parte del intercambio fueron la posibilidad de homologar o considerar certificaciones internacionales de forma de tratar de reducir duplicaciones e intervenciones costosas -y tediosas- para el empresario local, además de potenciar la digitalización en todos los aspectos posibles.

Como paso previo a esta ley, el año pasado el gobierno presentó medidas en pos de optimizar la gestión de las empresas. “Tenemos el optimismo de que las que no fueron consideradas o todavía están en proceso de serlo, se puedan plasmar en esta ley”, puntualizó la economista.

Nueva plataforma gratuita de facturación electrónica para pymes

Desde la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), su presidente, Juan Ignacio Dorrego, apuntó que la agenda de competitividad del gobierno abarca más que el trato legislativo. En este sentido sostuvo que ANDE también viene trabajando en conjunto con el MEF en las medidas que apuntan a la microeconomía.

Entre las que ya se pusieron en marcha en 2025, Dorrego destacó "la simplificación de comercio exterior, la ley de fronteras o incluso el nuevo diseño del régimen COMAP-Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones-".

El titular de la ANDE remarcó que en este proceso liderado por el MEF están sobre la mesa algunos puntos que forman parte de los compromisos del gobierno desde la campaña electoral. Hizo énfasis en "una plataforma de facturación electrónica gratuita para micro pequeñas y algunas medianas empresas".

En este sentido, Dorrego reconoció que esta iniciativa genera "grandes expectativas" y detalló: "Simplifica, dinamiza, aporta mejor información y, además, puede ser un canal para que mejores políticas públicas conecten con ese tipo de empresas que son el 99 ,6 % de las empresas de nuestro país".