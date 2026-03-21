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¿Cuánto dinero movieron los futbolistas uruguayos en el mercado de pases del inicio de 2026 a nivel mundial?

Con algunos pases a escala mundial y otros que se dieron a nivel local los futbolistas uruguayos movieron varios millones en el reciente mercado de pases

21 de marzo de 2026 5:00 hs
Facundo Torres, Martín Satriano, Ignacio Sosa y Lucas Villalba

Facundo Torres, Martín Satriano, Ignacio Sosa y Lucas Villalba

Los futbolistas uruguayos movieron más de € 34 millones a nivel internacional y también local en el período de pases de 2026.

Este período de pases, el de invierno europeo, no es el más fuerte en comparación con el que se abre en julio en las grandes ligas.

En tal sentido, el pase más caro que se registró de un futbolista uruguayo fue el de Facundo Torres, vendido por Palmeiras a Austin en € 8 millones.

El ex Peñarol volverá así a jugar en la Major Legue Soccer (MLS) donde ya estuvo en Orlando City.

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El segundo pase más caro se dio en Europa cuando Lyon le compró la ficha a Lens de Martín Satriano para luego colocarlo a préstamo en Getafe hasta final de esta temporada 2025-2026.

Satriano atraviesa un muy buen momento en el azulón.

El top 3 lo completa Ignacio Sosa quien pasó de Peñarol a Red Bull Bragantino de Brasil a cambio de € 3,5 millones.

La segunda mejor venta que hizo un club uruguayo, de un futbolista uruguayo, fue la que materializó Nacional con Lucas Villalba, colocándolo en Botafogo en € 2,8 millones.

Peñarol, por su parte, fue nuevamente el club uruguayo que realizó el fichaje más caro de la temporada a nivel local, luego de desembolsar € 1.350.000 por el pase de Roberto "Indio" Fernández a Godoy Cruz. El pase es pagadero en cuotas.

La temporada pasada, Peñarol rompió el mercado local al comprarle a Toluca el 80% de la ficha de Leonardo Fernández en US$ 6.300.000.

Nacional lo siguió con la compra de la ficha que le hizo a Independiente por Baltasar Barcia a cambio de € 595.000, una contratación en la cual pujó con Peñarol.

Los tricolores también invirtieron € 190.000 en Agustín Vera al que pocos días después cedieron a Albion y pagaron cargo por dos préstamos: € 85.000 a Gimnasia y Esgrima La Plata por Juan de Dios Pintado y € 50.000 por Mauricio Vera, quien no es tenido en cuenta en las cifras de este importe por ser argentino.

Peñarol, por su parte, también desembolsó dinero para lograr el retorno de Facundo Batista, en € 350.000 pagados a Atlético Nacional.

El otro club uruguayo que puso dinero para comprar una ficha fue Juventud que le pagó € 700.000 a Banfield por el extremo formado en Peñarol Agustín Alaniz.

Otros clubes uruguayos que invirtieron en jugadores pero para traerlos a préstamo fueron Liverpool con el argentino Ramiro De Gregorio (€ 20 mil a Racing de Avellaneda) y Defensor Sporting con Nicolás Medina (€ 85 mil a Atlanta).

Jugador Vendedor Comprador Monto
Facundo Torres Palmeiras Austin € 8.000.000
Martín Satriano Lens Lyon € 5.000.0000
Ignacio Sosa Peñarol Red Bull Bragantino € 3.500.0000
Lucas Villalba Nacional Botafogo € 2.800.000
Juan Manuel Sanabria Atlético San Luis Real Salt Lake City € 2.100.000
Agustín Albarracín Boston River Cagliari € 2.000.000
Nicolás Fernández Godoy Cruz Peñarol € 1.350.000
Christian Oliva Nacional Santos € 1.250.000
Alan Saldivia Colo Colo Vasco da Gama € 1.000.000
Joaquín Valiente Defensor Sporting Dallas € 1.000.000
Franco Rossi Cerro Largo Toluca € 863.000
Adrián Balboa Racing de Avellaneda Pari Nizhniy Novgorod € 840.000
Agustín Alaniz Banfield Juventud € 700.000
Juan Manuel Boselli Pari Nizhniy Novgorod Krasnodar € 650.000
Kevin Arévalo Montevideo City Torque Akron Togliatti € 600.000
Baltasar Barcia Boston River Nacional € 595.000
Octavio Rivero Barcelona de Guayaquil Universidad de Chile € 500.000
Diego Abreu Defensor Sporting Tijuana € 430.000
Matías Viña Flamengo River Plate € 428.000
Facundo Batista Atlético Nacional Peñarol € 350.000
Agustín Vera River Plate Nacional € 190.000
Juan de Dios Pintado Gimnasia y Esgrima La Plata Nacional € 85.000 (cargo cesión)
Javier Méndez Peñarol Colo Colo € 75.000
Junior Arias San Martín de Tucumán Aldosivi € 39.000
Total € 34.345.000

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