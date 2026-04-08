El dinero que se perdió de ganar Nacional en la Copa Libertadores por el empate de Coquimbo Unido en la última jugada

Nacional tuvo todo para llevarse los tres puntos desde Chile ante Coquimbo Unido, pero en la jugada final, un error de Ignacio Suárez en un mal despeje, le dio la igualdad al zaguero uruguayo Manuel Fernández en el debut del Grupo B de la Copa Libertadores de América.

Los tricolores jugaron una buena primera parte y con un golazo de Sebastián Coates iban ganando 1-0.

Pero no supieron aguantar los pocos embates de un rival que mostró las falencias de Ignacio Suárez -quien había tenido una gran atajada en la primera parte-, sobre todo, en el juego aéreo.

Increíblemente, el gol del empate no llegó por esa vía, sino tras un remate del argentino Lucas Pratto que llevó al rebote del arquero uruguayo.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la igualdad de Nacional sobre Coquimbo Unido y el partido entre Tolima vs Universitario

Coquimbo Unido 1-1 Nacional: se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores

De esa forma, jugada la primera fecha del grupo en forma íntegra, el mismo quedó más que parejo.

Lo que se perdió de ganar Nacional

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aumentó los premios para la Copa Libertadores de América 2026 respecto a la misma competición de 2025, con un total a repartir de US$ 221.500.000.

Además del futuro campeón, que recaudará US$ 25 millones y no US$ 24 millones como el año pasado, hubo otro premio que subió su valor.

El importante ítem que aumentó fue que el ganador de un partido, ya sea de local o de visitante, hasta el año pasado percibía US$ 330.000.

A partir de este año, cada club que se lleve los tres puntos en un encuentro, se lleva US$ 340.000.

De esa manera, Nacional tenía prácticamente en el bolsillo ese monto, hasta el error del arquero Ignacio Suárez que le dio la igualdad a los chilenos en la última jugada, por lo que no percibió dinero alguno en este compromiso.