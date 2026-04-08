Jorge Bava: "En caliente, perdimos dos puntos en la Copa Libertadores, no fuimos mezquinos e Ignacio Suárez tiene mi apoyo"; para Agustín Rogel se van de Chile "con un gusto amargo"

El director técnico de Nacional , Jorge Bava, habló luego del empate que consiguió el tricolor en Chile ante Coquimbo Unido, 1-1, que era victoria hasta la última jugada en la que un error de Ignacio Suárez llevó a la igualdad local.

El tricolor tenía el encuentro prácticamente ganado gracias a un golazo de Sebastián Coates tras un córner de Nicolás Lodeiro a los 21 minutos.

Pero tras un remate del argentino Lucas Pratto -quien había ingresado poco antes-, la pelota se le escapó al arquero Ignacio Suárez, que ya había demostrado inseguridad, sobre todo en los centros-, le dio el empate al uruguayo Manuel Fernández para los chilenos.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la igualdad de Nacional sobre Coquimbo Unido y el partido entre Tolima vs Universitario

Coquimbo Unido 1-1 Nacional: se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores

Lo que dijo Bava

Jorge Bava habló posteriormente a este empate 1-1 en el debut de Nacional en la Copa Libertadores en conferencia de prensa.

"El partido me dejó la desazón del empate. No veníamos a eso, y en la copa no podés tener errores, y fue el típico partido de copa que se hizo un gran esfuerzo y en la última jugada nos quedamos solo con el empate", comenzó explicando el DT tricolor.

Consultado acerca de los últimos cambios que realizó cuando aún ganaban 1-0, indicó: "Las últimas variantes fueron por desgaste. Tomas Viera no daba más y tenía amarilla, y el ingreso de Barcia como extremo y luego como carrilero para generar transiciones con Juan Cruz (De los Santos), y Nico (López) que entró al final, pero apenas pudimos contragolpear".

"Veremos al final lo que implica este punto logrado, pero en caliente, perdimos dos puntos por cómo se dio el final. Al final de la serie veremos si fue un punto que ganamos o dos que perdimos. Maxi (Gómez) hizo un gran desgaste con los zagueros, pivoteó, controló y al final estaba rengo, por lo que decidimos su variante", explicó Bava.

A la hora de hablar del error del final de Ignacio Suárez que le dio el empate al rival, expresó: "El empate fue provocado por el rival y por más que teníamos jugadores y quisimos controlar, ellos presionaron bien, no pudimos tener la pelota y si bien habíamos defendido bien el área, no era la idea. Terminamos un poco atrás y no vi la jugada, pero se nos escapó al final. Una pena".

Coquimbo Unido "mostró lo que habíamos visto, un equipo intenso que presiona mucho y el resultado los hizo tratar de hacerse de la pelota. No nos sorprendió porque lo habíamos estudiado muy bien y sabíamos que era un gran rival con buenas transiciones".

Consultado acerca de que la posesión fue mucho más para los chilenos, Bava indicó: "La posesión no me deja preocupado, el tema es qué hacés con ella. Sí me hubiera gustado tenerla más para dominar al rival. No me parece mezquino el planteamiento. No hay trofeos por posesión, no los conozco. Tenemos que mejorar, sin dudas, porque cualquier rival le puede quitar puntos a cualquiera".

A Bava le insistieron sobre el error de Ignacio Suárez quien se agarró la cabeza tras el empate de Coquimbo Unido y si como exarquero y actual técnico, ameritaba tener una charla con él pensando a futuro y a que Luis Mejía se encuentra desgarrado, explicó: "Charlamos permanentemente, tanto con él como con todos. Quizás esa reacción (de tomarse la cabeza) fue más por el momento del partido. Tiene nuestro apoyo y de todo el equipo. Tendría que verla bien la jugada".

El DT sostuvo que "los dos teníamos buen juego aéreo. Tuvimos muchas menos llegadas de lo que hubiéramos querido, quizás el resultado (1-0) nos condicionó".

"Nos vamos con un gusto amargo"

Agustín Rogel habló en zona mixta tras la igualdad en suelo chileno.

"Jugamos un buen partido, pero se nos escapó por esa jugada fortuita al final. Nos vamos con un gusto amargo", sostuvo el zaguero tricolor.

Y agregó: "Trataremos de hacer valer este punto en el resto de la Copa Libertadores y cuando juguemos como locales".