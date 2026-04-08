Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras la igualdad de Nacional sobre Coquimbo Unido y el partido entre Tolima vs Universitario

Nacional igualó 1-1 ante Coquimbo Unido de visitante en Chile en lo que fue el debut en el Grupo B de una nueva edición de la Copa Libertadores de América.

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Los dirigidos por Jorge Bava jugaron un gran primer tiempo en el cual solo soportaron un tiro libre que sacó con una atajada bárbara el arquero Ignacio Suárez.

Pero más allá de la pelota, Nacional presionó muy bien de entrada con Maximiliano Gómez como único punta y Baltasar Barcia y Gonzalo Carneiro como extremos.

Eso llevó a que el tricolor comenzara a mandar sobre el balón.

Mirá el golazo de Sebastián Coates para Nacional ante Coquimbo Unido en el debut de esta Copa Libertadores

Coquimbo Unido 1-1 Nacional: se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores

Por eso no sorprendió que ya a los 21 minutos, tras un córner de Nicolás Lodeiro, llegara un golazo del capitán Sebastián Coates para el 1-0.

Tres puntos de oro que se fueron al final con un empate

Nacional apostó a lo mismo en el segundo tiempo, ya sin Carneiro y con Juan Cruz De los Santos.

Luego entró Tomás Viera por un cansado Nicolás Lodeiro, ya que además, Coquimbo Unido había crecido en su juego y el tricolor se salvó dos veces seguidas del empate.

De allí al final, Coates salvó un gol a los 79 minutos luego de una mala salida de Ignacio Suárez y si bien el local siguió insistiendo, no llegó al empate.

Y ya a los 90+3' llegó la igualdad del uruguayo Manuel Fernández, tras una mala atajada otra vez de Suárez tras un remate de Lucas Pratto.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores: