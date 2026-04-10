Así estará el tiempo este fin de semana en Uruguay, según los pronósticos de Inumet y meteorólogos

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó un fin de semana con temperaturas templadas y nubosidad variable , con lluvias previstas hacia el domingo, en línea con el pronóstico difundido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) .

Durante su participación en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis indicó que este viernes se presenta con mínima de 11 °C y máxima de 21 °C , en una jornada “algo nubosa”.

De cara al fin de semana, el meteorólogo señaló que el sábado tendrá una mínima de 12 °C y máxima de 23 °C , con cielo algo nuboso, mientras que el domingo se mantendrá en valores similares, con mínima de 16 °C y máxima de 23 °C .

"Yo sólo firmaba y no preguntaba", dijo la hija de Gustavo Basso sobre las sociedades que tenía con el cura colombiano y otro socio de su padre

Besozzi cuestionó que valor de la patente suba cuando el valor del vehículo "va depreciándose": "Los aforos están mal puestos"

Sin embargo, advirtió que el domingo estará “nuboso, ocasionalmente cubierto con lluvia en la mañana” , marcando el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo.

El pronóstico de Ramis se alinea con lo informado por Inumet, que prevé un aumento de la nubosidad durante el sábado, con precipitaciones y probables tormentas que comenzarán por el noroeste y se extenderán al resto del país hacia el final de la jornada.

Para el domingo, el organismo oficial del tiempo prevé lluvias y tormentas desde la madrugada, especialmente en el noreste, este y parte del centro-sur, con una mejora progresiva hacia la tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2042325988382474681&partner=&hide_thread=false Te contamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana pic.twitter.com/ugG4O9LsI9 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 9, 2026

El meteorólogo Nubel Cisneros, en tanto, dijo a Subrayado (Canal 10) que también prevé un fin de semana con tiempo estable hasta el sábado, cuando comenzará una desmejora con lluvias desde la noche, que se extenderán durante el domingo.

Según su informe, el viernes se presentará fresco en la mañana con nieblas y neblinas, y una tarde templada a cálida con cielo poco nuboso. El sábado seguirá estable durante el día, pero hacia la noche aumentará la nubosidad y se inestabilizará por el oeste y litoral.

Para el domingo se esperan lluvias y lloviznas en la madrugada, con una mejora rápida desde el suroeste y condiciones templadas a cálidas durante la tarde, aunque persistirá cierta inestabilidad en el noreste y este en las primeras horas.

Cómo sigue la semana

Más allá del fin de semana, Ramis adelantó que las condiciones inestables continuarán en los días siguientes. El lunes se presentará nuboso, con mínima de 15 °C y máxima de 23 °C, mientras que el martes habrá abundante nubosidad, con temperaturas entre 15 °C y 24 °C.

El miércoles se espera una jornada cubierta con lluvias, aunque el meteorólogo aclaró que no serán precipitaciones intensas. “No es gran cosa, pero ayuda”, señaló, y estimó acumulados cercanos a los 10 milímetros.

El jueves, en tanto, se mantendrá nuboso a cubierto, con temperaturas entre 19 °C y 22 °C.

De esta forma, el panorama general muestra un fin de semana con temperaturas agradables, pero con una desmejora hacia el domingo que dará paso a varios días de inestabilidad.