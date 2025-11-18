Dólar
GANADERÍA

El cruce entre Fratti y Da Silva por un beneficio a los productores: "Eso no es cierto, no se puede decir"

El ministro reconoció un error al presentar uno de los artículos del Presupuesto

18 de noviembre 2025 - 15:27hs
Da Silva y Fratti

Da Silva y Fratti

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, estuvo este lunes en la comisión del Senado que estudia el Presupuesto. El jerarca defendió los pedidos y se mostró abierto a realizar algunos cambios o incorporar sugerencias, pero tuvo un cruce con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva.

El intercambio se produjo por un error de Fratti al presentar uno de los artículos, lo que irritó a Da Silva, que lo cuestionó y le pidió que se retractara, algo que ocurrió al final.

“Destacamos el beneficio fiscal para contribuyentes del Imeba. Hay un artículo del proyecto de ley de Presupuesto que apunta a reducir costos de servicios profesionales y de consignatarios de ganado, así como promover inversiones estratégicas que mejoren la rentabilidad del sector”, comenzó explicando Fratti.

El ministro señaló que los productores que tributan Imeba ahora “van a poder descontar en créditos fiscales el 40% de la inversión”. “Aquel pequeño o mediano productor que compre un tractor, podrá descontar el 40%. Esto es absolutamente inédito; nunca había ocurrido en el país desde que existe el Imeba”, dijo.

Sin embargo, Da Silva le señaló que no era así. “Eso no es lo que dice la ley. Es complicado que un ministro de Estado diga algo que le genere una expectativa al paisano que no va a ser así”, expresó.

Luego planteó que “en ningún lado” dice que a un productor que aporte Imeba, cuando compre un tractor de US$ 100.000 se le descuenten US$ 40.000. “Eso no es cierto. No se puede repetir. No lo quiero tratar de otra cosa, pero eso no se puede decir”.

A su vez, mencionó que el descuento era del 40% de lo que tribute de Imeba por la facturación, por lo que el monto era mucho menor. “Voy a poner como ejemplo a un ganadero de Cerro Largo. Supongamos que el hombre vende 240 vacas de invernada por año. Como la vaca vale US$ 1.000, factura US$ 240.000. ¿Cuánto va a pagar el paisano vecino suyo que engorda la vaca a pasto natural? Va a pagar US$ 4.800 de Imeba. El 40% de los US$ 4.800 son US$ 1.920. No son los S$ 40.000 que le costó el tractor para hacer el azud. Entonces, le pido por favor que se retracte de eso que dijo, de forma tal que la versión taquigráfica no se preste a confusión”.

Al volver a tener la palabra, Fratti reconoció su error y lo atribuyó a que había intentado ser rápido para no “embarullar”.

“Es lógico que si se compra un tractor en US$ 100.000, nadie va a devolver US$ 40.000 ¡Eso está claro! Pero, bueno, el error fue mío por tratar de explicar demasiado rápido. Así que tiene razón el señor senador Da Silva. No es que no hayamos entendido, sino que fuimos rápidos con lo del 40% porque es lo que dice el primer renglón. En el siguiente se habla del 40 % de lo que tenga que aportar”.

Alfredo Fratti Sebastián Da Silva IMEBA

