"Sucedieron cosas que afectan mi autoridad": Marcelo Bielsa volvió a hablar de la polémica por los dichos de Luis Suárez en la selección de Uruguay: mirá el video

El rosarino se refirió a la convivencia con el plantel durante la Copa América de 2024 y a los cruces que saltaron a la luz cuando Luis Suárez realizó explosivas declaraciones contra el entrenador argentino, luego de retirarse de la selección tras el 0-0 con Paraguay por Eliminatorias en setiembre.

Uruguay's Argentine coach Marcelo Bielsa looks on during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Uruguay at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, Brazil, on November 19, 2024. NELSON ALMEIDA / AFP Marcelo Bielsa en Brasil vs Uruguay Foto: AFP

Tras las declaraciones del “Pistolero”, Uruguay perdió 1-0 ante Perú en Lima, resultado que según Bielsa no estuvo influenciado por los dichos del goleador celeste.

"Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó, y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores es la misma que encontré siempre desde que arranque a trabajar aquí", explicó Bielsa en la conferencia de prensa en Lima.

Lo que dijo Bielsa sobre si pensó en renunciar

Este martes en Bahía, a Bielsa, además de la consulta por su autoridad “afectada”, le preguntaron si había pensado en dejar su cargo por ese episodio.

"Una pregunta como la que usted me hace no se la contestaría a usted. Si fuera en un sentido o en el otro me manejaría informando donde lo tengo que hacer y no es el caso. Los entrenadores no dicen 'voy a continuar', continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan. Me pide que dé una repuesta de situaciones hipotéticas y ya es muy difícil hablar de la realidad, mucho más de situaciones hipotéticas", expresó.