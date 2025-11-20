Dólar
POLÉMICA

Periodista argentino criticó a los jugadores de Uruguay y salió en defensa de Marcelo Bielsa: "fue traicionado", "salieron a ensuciarlo" y "no se comprometieron"

Mirá la discusión que se armó en un programa de streaming argentino por la situación de Marcelo Bielsa en Uruguay y las duras críticas que se lanzaron sobre los futbolistas de la celeste

20 de noviembre 2025 - 17:30hs

La complicada situación en que quedó Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay rebotó en Argentina y algunos periodistas de ese país opinaron al respecto.

En el programa de streaming La Motosierra de Toti, que se emite por Carnaval Stream, el conductor Toti Pasman discutió con Gastón Recondo sobre la situación de Bielsa.

Recondo se mostró crítico con los jugadores de la selección de Uruguay mientras que Pasman criticó algunos aspectos del estilo de conducción de Bielsa.

Resumidamente, Pasman se refirió a esta frase: "Este no es un problema de jugadores sino de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya, y de ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos" y a esta otra: "Las cosas que pasaron en la cancha, en términos de las dificultades que debíamos enfrentar, las conocíamos. Instrumenté una estrategia para que lo que vimos no nos generara las consecuencias que nos generó. Me hago responsable porque estoy justamente describiendo eso. ¿Qué me sorprendió de Estados Unidos? Nada".

Con esas frases Pasman entendió que Bielsa le pasó factura a los jugadores de Uruguay.

"Desde la traición del año pasado, él tendría que haber entendido que no lo querían ahí, que no lo querían ahí", aportó Recondo.

Consultado si Bielsa fue "traicionado", Recondo respondió: "Si, por (Agustín) Canobbio y Luis Suárez. Algo así nunca había visto. Que los jugadores que hay hoy en Uruguay ninguno se juega el pellejo por el entrenador no me queda ninguna duda".

"Si Luis Suárez tiene ganas de hablar, está bien, tiene su trayectoria. A mí lo que me molestó fue el silencio de Darwin Núñez porque lo que hizo Bielsa por Darwin Núñez en la Copa América yo pocas veces lo he visto. A Bielsa salieron a ensuciarlo, porque no lo cuestionaron, lo ensuciaron, porque hablaron de su parte humana y en público, no lo hablaron en privado", agregó Recondo.

El periodista se refirió a la pelea que tuvo Darwin con hinchas de Colombia tras la semifinal de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Bielsa se refirió al respecto en la conferencia de prensa posterior a ese encuentro y lanzó duras críticas contra Conmebol.

Pasman intercedió: "¿No puede ser que Bielsa no sea lo que parece? No es la primera vez que tiene problemas con jugadores: el Chelo Delgado, Hernán Crespo, jugadores de Athletic Bilbao cuando Barcelona se interesó por él. Quizás Marcelo sea un muy mal líder de grupos".

"Lo saco a Luis Suárez. El que armó el quilombo fue Canobbio", dijo Recondo a lo que Pasman contestó: "Lo sacás a Luis Suárez y Canobbio es un cuatro de copas".

"Hay una cuestión coordinada. No es normal que Uruguay pierda 5-1 con Estados Unidos. No se comprometieron", dijo Recondo.

"Está claro que los jugadores de Uruguay no se matan por Bielsa. Si soy entrenador y a siete meses del Mundial me ofrecen esta selección de Uruguay, yo no la agarro", agregó.

