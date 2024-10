Marcelo Bielsa sobre las críticas de Luis Suárez: "Sé que mi autoridad queda afectada, quien está en entredicho soy yo"

"El partido fue parejo, sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo, la valoración es la misma, habiendo perdido que si hubiéramos empatado. No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación como que no fue positiva", comenzó diciendo el entrenador argentino.

A su vez, sostuvo que "Uruguay tiene individualidades para generar situaciones de gol o crear peligro. Evidentemente, sinceramente me siento responsable que con los jugadores que contamos de mitad de cancha hacia adelante, la proporción de jugadas de gol haya sido tan baja. Mi sensación fue que no consideré que podía hacer ingresar a jugadores que mejoraran lo que estábamos gestando, aunque lo que estábamos gestando era poco. Los jugadores ofensivos nuestros tienen una potencialidad de gol que yo dudo mucho cuando tengo que sustituir a alguno y en este caso no lo hice. Tal vez sea un error, pero me pareció que era lo conveniente. Los jugadores que tenían opciones de ingresar para generar fútbol ofensivo, iban a recibir un partido muy difícil de torcer o de revertir, son jóvenes y eso también me hizo pensar que no era el momento ideal para que ingresaran para intentar revertir un trámite que llevó muchos minutos sin poder desnivelar. A medida que transcurría el partido, pensé que conservar el resultado no era una mala posibilidad".

“Ese hecho no tuvo ninguna Influencia en el partido. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica esto. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo, afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que tuve de los jugadores fue la misma desde que empecé a trabajar en la selección de Uruguay. El funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en la preparación y la actitud de cómo se afrontó el partido. Por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”, sostuvo Bielsa.

Luego fue consultado acerca de la reunión que mantuvo esta semana con los referentes del seleccionado nacional como José María Giménez, Federico Valverde y Nicolás De la Cruz.

“Son cosas que corresponden al ámbito privado que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no puedo decir porque tendría que hablar de cosas que entiendo que corresponden a la intimidad de un grupo que los episodios que debe revisar, debe hacerlo internamente, no difundiéndolo. En el fútbol todos sabemos cuando las cosas son positivas y lo son cuando los grupos o cuerpos técnicos que están en entredicho. Quien está en entredicho soy yo, entonces evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas y todo eso a mí no me gusta hacerlo. Sí digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”.

"La línea de tres fue lo mejor del equipo"

Bielsa habló del rendimiento de Uruguay y sostuvo que lo mejor fue la línea de tres en el fondo.

"La definición de mejores sensaciones en ataque, no se traduce en haber generado más situaciones de gol sino terminar los ataques lo más cerca de nuestro arco. Nunca un rival fue mejor que el otro, hubo pequeños segmentos de superioridad de un equipo respecto al otro de manera alternada, pero no me corresponde evaluar cómo jugó Perú. Mi sensación es que los desniveles que hice referencia, no los vinculo con algo que nos hayan superado con claridad", explicó.

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay en el encuentro ante Perú

Y habló de lo mejor que vio de los celestes: "La línea de tres fue lo mejor del equipo. Varela jugó bien, Ugarte tuvo jerarquía, Santi Bueno no tuvo errores. En líneas generales, me pareció la parte que superó las exigencias del partido. También tuvimos posibilidades de que la pelota le llegara a nuestros hombres ofensivos como Araujo, Darwin, Valverde, De Arrascaeta. No nos faltaron pelotas para atacar, sí nos faltó poder cambiarle la velocidad a la jugada, poder generar asociaciones, desequilibrios. A veces insisto con algunas afirmaciones, pero esa es una dificultad que yo hace bastante que trato de resolver y cuando uno cuenta con jugadores desequilibrantes y con mucha predisposición para asimilar el proyecto de juego, si no aumenta la productividad ofensiva, siento que más que errores individuales, hay errores en el diseño de la forma de atacar, por eso asumo la responsabilidad en ese sentido. Cada vez que jugamos, la formación del equipo está preparada para tener la pelota y a través de ello, crear peligro. Eso nos está costando".

Bielsa finalizó diciendo: "No hay muchos equipos que tengan los jugadores que tiene Uruguay en ataque. Ese es el material humano del que tengo que lograr que se cumpla lo que ellos hagan en el campo. Esto tiene antecedentes cercanos similares a los de hoy, siento que no he dado las respuestas de funcionamiento, de articulación de jugadores entre sí, de coordinaciones, de asociaciones, de ensamble entre los componentes del ataque como para poder materializar un grupo humano tan rico".