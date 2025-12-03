Sorteo del Mundial 2026: ¿Por qué actuarán los Village People? El guiño de Infantino a Donald Trump

Los hits del año fueron "Y.M.C.A" de los Village People y "Stayin' Alive" de los Bee Gees

Con la interpretación de su icónica canción "Y.M.C.A.", la agrupación estadounidense de disco Village People bajará el telón del sorteo del Mundial 2026 de Norteamérica 2026 que se celebrará el viernes en Washington.

La emblemática tonada es un nuevo guiño de la FIFA al presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo país albergará la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo de fútbol que Estados Unidos organiza junto a Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio próximos.

El mandatario, quien asistirá al sorteo en el Centro Kennedy , es amigo y aliado del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la campaña para que los estadounidenses se enamoren del "soccer" de una vez por todas.

El himno gay, que vio la luz en 1978, fue inseparable en la campaña del líder republicano en su retorno a la Casa Blanca en las elecciones del año pasado.

Con el aval de Village People, Trump recuperó la famosa canción y le sumó su toque personal, al bailar su ritmo agitando los brazos de manera sincopada.

Su particular paso se convirtió en una de las imágenes de la pasada campaña electoral y en un sello del magnate de 79 años, quien lo ha repetido en otros eventos ya como jefe de Estado.

"Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de 'Y.M.C.A.', su canción icónica", indicó la FIFA la noche del jueves al anunciar los artistas que ambientarán el sorteo del primer Mundial de 48 selecciones.

US President Donald Trump joined by FIFA president Gianni Infantino (R) holds the World Cup Trophy as he makes an announcement in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 22, 2025. Trump announced the 2026 World Cup draw will be hel Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026 FOTO: AFP

Himno de la comunidad homosexual

La canción ha vuelto a ser un éxito comercial cuatro décadas después de su lanzamiento gracias a la utilización por parte del presidente del gigante americano.

Antes de la presentación de Village People habrá otras intervenciones artísticas que incluirán al italiano Andrea Bocelli, al británico Robbie Williams y a la estadounidense Nicole Scherzinger.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj489rgqlk7o En los años 70, varias de las canciones de Village People fueron grandes éxitos. Getty Images

La gala tendrá como presentadores a la modelo y actriz alemana Heidi Klum, al cómico estadounidense Kevin Hart y al actor de origen latino Danny Ramírez.

La canción "Y.M.C.A" (acrónimo de "Young Men's Christian Association", una asociación de jóvenes cristianos) encarnaba originalmente un himno de la comunidad homosexual masculina, con códigos gays, empezando por los disfraces estereotipados.

Esa relación dista de las posiciones conservadoras del inquilino de la Casa Blanca, que preocupan a la población LGBTQ+.

Pero el letrista de la tonada, Victor Willis, cantante de Village People, ha dicho que su composición no es un himno homosexual y en diciembre anunció que planeaba demandar a todos aquellos que dieran ese significado a la obra.

