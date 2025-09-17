Madre de adolescentecon autismo denunció que sufre maltratos en el liceo y Secundaria investiga

La madre de un adolescente con trastornos del espectro autista denunció que su hijo sufre bullying en el Liceo N.º 3 de Melo . De acuerdo con la mujer, el menor sufre en manos de sus compañeros maltratos físicos y psicológicos.

Robinson, el menor agredido, tiene 13 años y lleva cursados dos años de liceo . Producto de los ataques, no desea asistir más a la institución en la que sufre episodios de violencia desde julio de 2025, según relató su madre.

"Cuando yo le saco la ropa para bañarlo, él tenía toda la espalda desde julio con moretones , el brazo todo deshecho con moretones", contó la madre, Magela Rodríguez, en diálogo con Canal 12 de Melo.

Ante esta situación, la mujer fue a hablar con una adscripta del centro educativo, quien le dijo que no tenía conocimiento de ataques que sufriera el joven por parte de otros compañeros.

"El niño volvió a los 15 días y me dijo: 'mamá, yo no quiero ir a la escuela'", aseguró Rodríguez, quien añadió que el menor le reveló que sufría maltratos por dos compañeros de clase.

Tras esta situación, la mujer junto a su otro hijo decidió ir hasta al liceo para denunciar la situación.

La mujer aseguró que una profesora "encerraba" a su hijo con los agresores. También dijo que desde un centro asistencial le recomendaron hacer una denuncia penal.

Luego de someterse a una revisión forense, las autoridades médicas le entregaron al joven un certificado médico por 30 días. Por ello desde hace varios días se encuentra sin asistir a clases.

La madre reiteró que cuenta con "pruebas" de todo lo que pasó y que ella "no quería prensa", sino "justicia" para su hijo.

"El dolor mío es que mi hijo no se pudo expresar. Llegan las mañanas, las noches, le hace falta el aire, son las 1:00, 2:00 y el niño no puede dormir del dolor de la cabeza. Nadie quisiera estar en mi lugar", dijo la mujer entre lágrimas y explicó que presentó la denuncia en lo penal porque "no quiere" que esto quede así.

Según pudo saber El Observador, la Dirección General de Educación Secundaria está al tanto del caso que permanece, por el momento, en investigación.