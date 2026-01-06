Dólar
El Observador / Básquetbol / LUB

La Liga Uruguaya de Básquetbol cambia de pantalla: se verá por Antel TV, luego de que Tenfield no acordara con los cables

Desde el 1° de enero VTV, señal que transmite los partidos del básquetbol a través de Tenfield, dejó de emitirse en los cables de Montevideo

6 de enero 2026 - 12:13hs
Patricio Prieto, Nicola Pomoli y Eric Romero en el último partido entre Peñarol y Nacional por la LUB. (Archivo)

Patricio Prieto, Nicola Pomoli y Eric Romero en el último partido entre Peñarol y Nacional por la LUB. (Archivo)

Foto: @LUB_Uy

El básquetbol de primera se verá por al aplicación de streaming Antel TV, a través de la señal de VTV, que también desde este miércoles pasará toda su programación de forma gratuita en esa plataforma.

Tenfield, empresa dueña de los derechos del básquet local, no alcanzó un acuerdo con los cables de Montevideo para la transmisión de VTV, que desde el 1° de enero está fuera de la grilla de esas empresas, por lo que la LUB solo se verá por Antel TV en la capital.

En el interior, en cambio, VTV se sigue viendo en las canaleras de los cableoperadores asociados a la Cámara Uruguaya de Television para Abonados (CUTA), por lo que el básquetbol también se podrá mirar por allí.

Imagen del partido entre Welcome y Malvín
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Welcome ganó su primer partido de la temporada y Urunday complicó a Goes en la zona del descenso

VTV dejó de salir en los cables de Montevideo
TELEVISIÓN

VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

Según supo Referí, Tenfield está negociando una salida similar con el Carnaval, del que también posee los derechos y que en los últimos años era transmitido solo por VTV.

Los partidos de la primera fecha de la LUB en el 2026

La primera jornada de la LUB del 2026 tendrá varios partidos entre semana, con el destaque del encuentro entre Malvín y Aguada de este miércoles a las 21:15. Nacional enfrentará a Goes, también el miércoles a las 20:15, y Peñarol visitará a Cordón el viernes a las 21:15.

Así se jugará la fecha 15 de la Liga Uruguaya de Básquetbol:

Miércoles 7 de enero

Urunday Universitario vs Defensor Sporting- 20:15.

Nacional vs Goes- 20:15.

Malvín vs Aguada- 21:15.

Jueves 8 de enero

Unión Atlética vs Welcome- 21:15.

Viernes 9 de enero

Cordón vs Peñarol- 21:15.

