La Liga Uruguaya de Básquetbol regresó a la actividad este miércoles 7 de enero, luego del receso que comenzó el pasado 22 de diciembre, y tuvo el triunfo de Biguá ante Hebraica Macabi, que se había ido de vacaciones como líder de la tabla.
Volvió la Liga Uruguaya de Básquetbol con victoria de Biguá ante el líder Hebraica Macabi y triunfos de Nacional, Defensor Sporting y Malvín; la fecha sigue jueves y viernes
La fecha se completará este jueves con Unión Atlética vs Welcome y el viernes Peñarol, que puede llegar a la punta si gana, se medirá ante Cordón