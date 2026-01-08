Volvió la Liga Uruguaya de Básquetbol con victoria de Biguá ante el líder Hebraica Macabi y triunfos de Nacional, Defensor Sporting y Malvín; la fecha sigue jueves y viernes

La Liga Uruguaya de Básquetbol regresó a la actividad este miércoles 7 de enero, luego del receso que comenzó el pasado 22 de diciembre, y tuvo el triunfo de Biguá ante Hebraica Macabi , que se había ido de vacaciones como líder de la tabla.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pato le ganó por 108-99 al equipo macabeo, en el partido que se jugó en Larre Borges.

En otro de los encuentros del miércoles, Defensor Sporting le ganó de visitante a Urunday Universitario por un ajustado 80-78 con un doble de Elijah Weaver en la última bola.

Por su parte, Nacional, de local en su gimnasio del Gran Parque Central, superó a Goes por un claro 99-79 en el marcador.

CAMBIO DE PLATAFORMA ¿Cómo se podrá ver la Liga Uruguaya de Básquetbol a través de Antel TV desde enero?

LUB La Liga Uruguaya de Básquetbol cambia de pantalla: se verá por Antel TV, luego de que Tenfield no acordara con los cables

Mientras que en el último partido del miércoles, Malvín le ganó en su casa a Aguada por 89-72.

La fecha se completará este jueves con Unión Atlética vs Welcome, a las 21:15 horas, y el viernes Peñarol, que puede llegar a la punta si gana, se medirá de visitante ante Cordón, también a las 21:15.