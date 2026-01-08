Dólar
Compra 37,75 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Volvió la Liga Uruguaya de Básquetbol con victoria de Biguá ante el líder Hebraica Macabi y triunfos de Nacional, Defensor Sporting y Malvín; la fecha sigue jueves y viernes

La fecha se completará este jueves con Unión Atlética vs Welcome y el viernes Peñarol, que puede llegar a la punta si gana, se medirá ante Cordón

8 de enero 2026 - 8:31hs
Biguá le ganó a Hebraica Macabi

Biguá le ganó a Hebraica Macabi

Biguá le ganó a Hebraica Macabi

Biguá le ganó a Hebraica Macabi

La Liga Uruguaya de Básquetbol regresó a la actividad este miércoles 7 de enero, luego del receso que comenzó el pasado 22 de diciembre, y tuvo el triunfo de Biguá ante Hebraica Macabi, que se había ido de vacaciones como líder de la tabla.

El Pato le ganó por 108-99 al equipo macabeo, en el partido que se jugó en Larre Borges.

Biguá le ganó a Hebraica Macabi
Biguá le ganó a Hebraica Macabi

Biguá le ganó a Hebraica Macabi

En otro de los encuentros del miércoles, Defensor Sporting le ganó de visitante a Urunday Universitario por un ajustado 80-78 con un doble de Elijah Weaver en la última bola.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSCbasquet/status/2009074736949809227&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Nacional, de local en su gimnasio del Gran Parque Central, superó a Goes por un claro 99-79 en el marcador.

Patricio Prieto, Nicola Pomoli y Eric Romero en el último partido entre Peñarol y Nacional por la LUB. (Archivo)
LUB

La Liga Uruguaya de Básquetbol cambia de pantalla: se verá por Antel TV, luego de que Tenfield no acordara con los cables

Donald Sims y Gastón Semiglia en la final de la LUB entre Nacional y Aguada
CAMBIO DE PLATAFORMA

¿Cómo se podrá ver la Liga Uruguaya de Básquetbol a través de Antel TV desde enero?

Mientras que en el último partido del miércoles, Malvín le ganó en su casa a Aguada por 89-72.

La fecha se completará este jueves con Unión Atlética vs Welcome, a las 21:15 horas, y el viernes Peñarol, que puede llegar a la punta si gana, se medirá de visitante ante Cordón, también a las 21:15.

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Hebraica Macabi Biguá Nacional Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

La carrera San Fernando de Maldonado y Punta del Este
RUNNING

San Fernando 2026: a qué hora se corre la tradicional carrera de Punta del Este y Maldonado y los detalles de uno de los eventos del verano

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Corsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

Paolo Calione en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

El otro período de pases de Nacional: concretar salidas ante la superpoblación del plantel; mirá los nombres puesto por puesto

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos