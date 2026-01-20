Dólar
El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Malvín se afirma en zona de Liguilla con triunfo ante Defensor Sporting y Reque Newsome debuta de DT en Welcome ante Peñarol con sus socios de básquetbol

Malvín y Hebraica Macabi lograron importantes triunfos que los consolidaron en zona de clasificación a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde Peñarol jugará este martes su primer partido con público en la temporada

20 de enero 2026 - 14:20hs
Nicolás Martínez

Nicolás Martínez 

Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Pablo López

Pablo López 

Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Néstor Colmenares y Kiril Wachsmann

Néstor Colmenares y Kiril Wachsmann

Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Joshua Webster

Joshua Webster 

Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Hinchas de Malvín

Hinchas de Malvín

Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Fernando Martínez

Fernando Martínez 

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

La sanción de partidos sin hinchas de Peñarol para la temporada 2025-2026 llegó a su fin y este martes el aurinegro, líder y sensación de la Liga Uruguaya de Básquetbol, recibirá a Welcome en partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura.

En Welcome se estrenará como director técnico principal Reque Newsome, estadounidense que llegó a Uruguay en 2006 para jugar por Olimpia y que luego fue tres veces campeón de Liga por Malvín, Además, se nacionalizó uruguayo y defendió a la celeste en varios torneos internacionales.

Luciano Parodi
LIGA URUGUAYA

Nacional y Goes ganaron por la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

Leandro García Morales
BÁSQUETBOL

Peñarol le ganó a su escolta, Hebraica Macabi, y es el único líder la Liga Uruguaya de Básquetbol en medio de una buena racha de victorias

Tomará el lugar de Ignacio Ortega que el viernes perdió un partido directo contra Cordón por el descenso: 86-73 como local. La W está 1-15 esta temporada, muy complicado. Newsome fue ayudante técnico en Lagomar y esta será su primera experiencia el frente de un equipo como DT en jefe.

Triunfos de Malvín y Hebraica Macabi

Pablo López
Pablo L&oacute;pez&nbsp;

Pablo López

El lunes, en partidos correspondientes a la fecha 6 del Clausura, Hebraica Macabi le ganó 90-85 a Urunday Universitario y Malvío dio cuenta de Defensor Sporting en el Canil por 85-76.

En Macabi se lució Jalen Canty con 20 puntos y 10 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El equipo de Leonardo Zylbersztein está segundo con una racha de 11-6 en muy buena temporada.

Malvín se impuso con 24 puntos y 4 de 6 intentos de triples de Nicolás "Hueso" Martínez, una de las sensaciones de la Liga.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El equipo de Pablo López está tercero con 12-5.

Los dos se afirman en zona de Liguilla (ronda titulo), instancia que se jugará a dos ruedas entre los 6 primeros del clasificatorio. Peñarol, Macabi, Malvín vienen muy bien perfilados.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC
Peñarol* 28 16 14 2 1.369 1.130
Hebraica Macabi 28 17 11 6 1.1417 1.363
Malvín* 27 17 12 5 1.402 1,374
Biguá 25 16 9 7 1.415 1.421
Nacional* 24 15 11 4 1,400 1,255
Defensor Sporting 24 16 8 8 1,384 1,371
Urunday Universitario 24 17 7 10 1,530 1.462
Unión Atlética 23 16 7 9 1,325 1.334
Goes 20 16 4 12 1.339 1.470
Aguada** 19 14 9 5 1.321 1,258
Cordón* 17 16 3 13 1.306 1.479
Welcome 17 16 1 15 1,298 1.589

Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Partido Día Hora Cancha Fecha
Peñarol-Malvín Martes 20.15 Palacio Peñarol 6 del Clausura
Unión Atlética-Goes Martes 21.15 Unión Atlética 6 del Clausura
Cordón-Aguada Miércoles 21.15 Cordón 6 del Clausura
Nacional-Biguá Viernes 20.15 Gran Parque Central 6 del Clausura
Aguada-D. Sporting Aguada 21.15 Aguada 11 del Apertura
Liga Uruguaya de Básquetbol Malvín Defensor Sporting Peñarol Reque Newsome

