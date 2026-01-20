Malvín se afirma en zona de Liguilla con triunfo ante Defensor Sporting y Reque Newsome debuta de DT en Welcome ante Peñarol con sus socios de básquetbol
Malvín y Hebraica Macabi lograron importantes triunfos que los consolidaron en zona de clasificación a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde Peñarol jugará este martes su primer partido con público en la temporada
20 de enero 2026 - 14:20hs
Nicolás Martínez
Pablo López
Néstor Colmenares y Kiril Wachsmann
Joshua Webster
Hinchas de Malvín
Fernando Martínez
La sanción de partidos sin hinchas de Peñarol para la temporada 2025-2026 llegó a su fin y este martes el aurinegro, líder y sensación de la Liga Uruguaya de Básquetbol, recibirá a Welcome en partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura.
Tomará el lugar de Ignacio Ortega que el viernes perdió un partido directo contra Cordón por el descenso: 86-73 como local. La W está 1-15 esta temporada, muy complicado. Newsome fue ayudante técnico en Lagomar y esta será su primera experiencia el frente de un equipo como DT en jefe.
Triunfos de Malvín y Hebraica Macabi
El lunes, en partidos correspondientes a la fecha 6 del Clausura, Hebraica Macabi le ganó 90-85 a Urunday Universitario y Malvío dio cuenta de Defensor Sporting en el Canil por 85-76.
En Macabi se lució Jalen Canty con 20 puntos y 10 rebotes.