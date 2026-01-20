Malvín se afirma en zona de Liguilla con triunfo ante Defensor Sporting y Reque Newsome debuta de DT en Welcome ante Peñarol con sus socios de básquetbol

La sanción de partidos sin hinchas de Peñarol para la temporada 2025-2026 llegó a su fin y este martes el aurinegro, líder y sensación de la Liga Uruguaya de Básquetbol, recibirá a Welcome en partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura.

El partido comenzará a la hora 20.15 y en Peñarol podrán asistir solamente los socios de la rama básquetbol y los socios vitalicios . Esta medida fue adoptada el pasado 17 de noviembre como forma de evitar incidentes.

El aurinegro tuvo que empezar la presente temporada por quita de dos puntos por un grave episodio de violencia generado por sus hinchas en el quinto partido de cuartos de final contra Defensor Sporting , en la temporada pasada, en el Palacio Peñarol.

En Welcome se estrenará como director técnico principal Reque Newsome, estadounidense que llegó a Uruguay en 2006 para jugar por Olimpia y que luego fue tres veces campeón de Liga por Malvín, Además, se nacionalizó uruguayo y defendió a la celeste en varios torneos internacionales.

Tomará el lugar de Ignacio Ortega que el viernes perdió un partido directo contra Cordón por el descenso: 86-73 como local. La W está 1-15 esta temporada, muy complicado. Newsome fue ayudante técnico en Lagomar y esta será su primera experiencia el frente de un equipo como DT en jefe.

Triunfos de Malvín y Hebraica Macabi

20260119 Pablo López Malvín Defensor Sporting Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Foto Leonardo Carreño Focouy (23) Pablo López Foto: Leonardo Carreño/Focouy

El lunes, en partidos correspondientes a la fecha 6 del Clausura, Hebraica Macabi le ganó 90-85 a Urunday Universitario y Malvío dio cuenta de Defensor Sporting en el Canil por 85-76.

En Macabi se lució Jalen Canty con 20 puntos y 10 rebotes.

El equipo de Leonardo Zylbersztein está segundo con una racha de 11-6 en muy buena temporada.

Malvín se impuso con 24 puntos y 4 de 6 intentos de triples de Nicolás "Hueso" Martínez, una de las sensaciones de la Liga.

El equipo de Pablo López está tercero con 12-5.

Los dos se afirman en zona de Liguilla (ronda titulo), instancia que se jugará a dos ruedas entre los 6 primeros del clasificatorio. Peñarol, Macabi, Malvín vienen muy bien perfilados.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC Peñarol* 28 16 14 2 1.369 1.130 Hebraica Macabi 28 17 11 6 1.1417 1.363 Malvín* 27 17 12 5 1.402 1,374 Biguá 25 16 9 7 1.415 1.421 Nacional* 24 15 11 4 1,400 1,255 Defensor Sporting 24 16 8 8 1,384 1,371 Urunday Universitario 24 17 7 10 1,530 1.462 Unión Atlética 23 16 7 9 1,325 1.334 Goes 20 16 4 12 1.339 1.470 Aguada** 19 14 9 5 1.321 1,258 Cordón* 17 16 3 13 1.306 1.479 Welcome 17 16 1 15 1,298 1.589

Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol