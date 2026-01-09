Dólar
Compra 37,70 Venta 40,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / NBA

Pasa en las mejores ligas: en la NBA suspendieron un partido por problemas en la cancha; mirá lo que ocurrió en Chicago Bulls vs Miami Heat

El partido que los Chicago Bulls debían disputar contra los Miami Heat fue pospuesto debido a que la cancha no estaba en condiciones

9 de enero 2026 - 9:49hs
Funcionarios de mantenimiento intentando secar la cancha

Funcionarios de mantenimiento intentando secar la cancha

Foto: AFP
Funcionarios de mantenimiento intentando secar la cancha

Funcionarios de mantenimiento intentando secar la cancha

Foto: AFP
La pantalla anunciando la suspensión

La pantalla anunciando la suspensión

Foto: AFP
El gesto de Bam Adebayo al ver que el partido se demoraba

El gesto de Bam Adebayo al ver que el partido se demoraba

Foto: AFP

El partido de la NBA que los Chicago Bulls debían disputar en casa este jueves contra los Miami Heat fue pospuesto debido a que la cancha no estaba en condiciones para jugar por humedad, algo que suele ocurrir en el básquetbol uruguayo cuando hay lluvias y tiempo húmedo.

A pesar de sus esfuerzos, los responsables de mantenimiento del United Center no lograron solventar la humedad que presentaba la pista y, casi dos horas después de la hora de inicio, el juego fue aplazado para una fecha aún por determinar.

CHICAGO, ILLINOIS - JANUARY 8: Maintenance staff wipes the floors during a delay in a game between the Chicago Bulls and the Miami Heat at the United Center on January 8, 2026 in Chicago, Illinois. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that
Funcionarios de mantenimiento intentando secar la cancha

Funcionarios de mantenimiento intentando secar la cancha

El partido fue "pospuesto debido a la humedad en el suelo, que hace que la cancha sea impracticable", dijo la NBA en un comunicado.

El United Center es también sede del equipo de hockey sobre hielo Chicago Blackhawks, que jugó en el recinto el miércoles y tiene otro partido programado el viernes.

El FBI informó sobre las detenciones por apuestas ilegales en la NBA
NBA

"¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche!": el FBI dio detalles de los partidos del esquema de apuestas ilegales que generó un escándalo en la NBA; mirá cómo operaban

El anuncio de Albion y San Antonio FC
FÚTBOL URUGUAYO

Albion se asoció con los Spurs de la NBA: mirá el acuerdo del "pionero" con San Antonio FC y la empresa dueña del equipo de básquetbol

CHICAGO, ILLINOIS - JANUARY 8: Bam Adebayo #13 of the Miami Heat reacts during a delay in a game against the Chicago Bulls at the United Center on January 8, 2026 in Chicago, Illinois. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by download
El gesto de Bam Adebayo al ver que el partido se demoraba

El gesto de Bam Adebayo al ver que el partido se demoraba

Partidos suspendidos en la NBA por la cancha

Aunque es poco habitual que se pospongan partidos de la NBA a causa de la pista, sí existen algunos precedentes.

En 2016, se aplazó un duelo entre los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers después de que la condensación de la pista de hielo situada debajo de la cancha hiciera que la superficie de juego estuviera resbaladiza.

CHICAGO, ILLINOIS - JANUARY 8: A view of a post made by the Chicago Bulls organization on the Jumbotron to notify fans that the game against the Miami Heat has been postponed at the United Center due to court conditions on January 8, 2026 in Chicago, Illi
La pantalla anunciando la suspensión

La pantalla anunciando la suspensión

Un problema similar se produjo en el Target Center de Minneapolis en 2017, cuando los Minnesota Timberwolves tuvieron que suspender un partido contra los Portland Trail Blazers después de que el recinto hubiera acogido un partido de hockey sobre hielo y el espectáculo Disney on Ice.

Con base en AFP

Temas:

NBA Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la calma por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro
CONFERENCIA

Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la "calma" por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro

El disparo de Valverde que terminó en el 1-0 para el Real Madrid
ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid
SUPERCOPA DE ESPAÑ

El momento caliente de la final de la Supercopa: la discusión entre Vinicius y Diego Simeone, y la defensa de Federico Valverde en modo capitán de Real Madrid

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional vs Deportivo Maldonado cambia de escenario; la buena noticia para los hinchas tricolores que están en Montevideo para el partido de la Copa de la Liga AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos