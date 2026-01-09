Pasa en las mejores ligas: en la NBA suspendieron un partido por problemas en la cancha; mirá lo que ocurrió en Chicago Bulls vs Miami Heat

El gesto de Bam Adebayo al ver que el partido se demoraba

El partido de la NBA que los Chicago Bulls debían disputar en casa este jueves contra los Miami Heat fue pospuesto debido a que la cancha no estaba en condiciones para jugar por humedad, algo que suele ocurrir en el básquetbol uruguayo cuando hay lluvias y tiempo húmedo.

A pesar de sus esfuerzos, los responsables de mantenimiento del United Center no lograron solventar la humedad que presentaba la pista y, casi dos horas después de la hora de inicio, el juego fue aplazado para una fecha aún por determinar.

El partido fue "pospuesto debido a la humedad en el suelo, que hace que la cancha sea impracticable", dijo la NBA en un comunicado.

El United Center es también sede del equipo de hockey sobre hielo Chicago Blackhawks, que jugó en el recinto el miércoles y tiene otro partido programado el viernes.

El gesto de Bam Adebayo al ver que el partido se demoraba Foto: AFP

Partidos suspendidos en la NBA por la cancha

Aunque es poco habitual que se pospongan partidos de la NBA a causa de la pista, sí existen algunos precedentes.

En 2016, se aplazó un duelo entre los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers después de que la condensación de la pista de hielo situada debajo de la cancha hiciera que la superficie de juego estuviera resbaladiza.

La pantalla anunciando la suspensión Foto: AFP

Un problema similar se produjo en el Target Center de Minneapolis en 2017, cuando los Minnesota Timberwolves tuvieron que suspender un partido contra los Portland Trail Blazers después de que el recinto hubiera acogido un partido de hockey sobre hielo y el espectáculo Disney on Ice.

