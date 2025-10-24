"¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche!": el FBI dio detalles de los partidos del esquema de apuestas ilegales que generó un escándalo en la NBA; mirá cómo operaban

El FBI informó sobre las detenciones por apuestas ilegales en la NBA

El entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups , el escolta de Miami Heat Terry Rozier y el exjugador y entrenador asistente Damon Jones fueron detenidos el jueves por su presunta participación en apuestas ilegales que sacudieron la NBA .

El FBI afirmó que Rozier y otros cómplices —algunos identificados— proporcionaron información privilegiada a apostantes deportivos, incluyendo información sobre jugadores que desconocían la valiosa información que se estaba transmitiendo.

Entre los partidos clave que presuntamente figuran en la trama se incluyen:

JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Foto por JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Terry Rozier looks on prior to the game against the Oklahoma City Thunder at Spectrum Center on December 29, 2022 in Charlotte, North Carolina.

Las autoridades alegan que Rozier, escolta titular de Charlotte en ese entonces, le informó a un cómplice que planeaba abandonar el partido por una lesión. Los apostadores apostaron más de 200.000 dólares basándose en las predicciones de las estadísticas de Rozier para el partido.

Rozier salió con una supuesta lesión en un pie después de nueve minutos y las apuestas dieron sus frutos, "generando decenas de miles de dólares en ganancias", según la fiscalía, que alegó que un acusado y Rozier se reunieron posteriormente en la casa del jugador para contar las ganancias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jeskeets/status/1885097853090939341&partner=&hide_thread=false Here's a quick clip from the Hornets-Pelicans 03/23/23 game under investigation. It appears as though Terry Rozier tweaks his foot after hitting this jumper. He grabs at it and seems to be limping. He did play a few more minutes before checking out for good. pic.twitter.com/P2P84os8sx — J.E. Skeets (@jeskeets) January 30, 2025

Chicago Bulls vs Portland Trail Blazers, 24 de marzo de 2023

Los Trail Blazers, que pasaban una mala racha, dejaron en la banca a sus titulares Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Jerami Grant y Anfernee Simons en la derrota por 124-96 ante los Bulls.

Lillard figuraba como "probable" en el informe inicial de lesiones por una molestia en la pantorrilla, Nurkic como "cuestionable" y tanto Grant como Simons como "baja".

La acusación formal alega que el acusado Eric Earnest fue informado por un "cómplice 8" anónimo de que los Blazers estaban "tanqueando" para mejorar su posición en el siguiente draft de la NBA y que jugadores clave del equipo quedarían fuera.

Utilizando esa información antes de que se hiciera pública, los apostadores realizaron apuestas por más de 100.000 dólares contra los Trail Blazers que dieron "importantes ganancias".

El "cómplice 8" anónimo fue descrito en la acusación formal como jugador de la NBA desde aproximadamente 1997 hasta 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021.

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Foto por EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Head coach Chauncey Billups of the Portland Trail Blazers reacts on the side of the court during their game against the Sacramento Kings at Golden 1 Center Chauncey Billups Foto: AFP

Este historial coincide con el currículum de Billups, aunque su arresto el jueves estuvo relacionado con un plan separado que involucraba presuntas partidas de póker amañadas con apoyo mafioso.

Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers, 9 de febrero de 2023

Los Bucks vencieron a los Lakers por 115-106, con la superestrella de Los Angeles, LeBron James, de baja por una lesión de tobillo que le obligó a perderse dos partidos más.

1714480838162.webp LeBron James ante los Denver Nuggets AFP

La acusación alega que, antes de que se oficializara la noticia de la lesión de LeBron James, Jones, entonces "entrenador asistente no oficial" de los Lakers, envió un mensaje de texto a un cómplice: "¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que se sepa la información! (Jugador 3) está fuera esta noche".

Detenidos y suspendidos

Chauncey Billups y Terry Rozier fueron detenidos este jueves por su presunta participación en apuestas ilegales, según informaron fuentes oficiales estadounidenses.

Billups, exjugador estrella de los Detroit Pistons y miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), fue detenido en relación con partidas de póquer ilegales amañadas y vinculadas a familias mafiosas, según informó el director del FBI, Kash Patel.

Rozier y un exjugador y entrenador asistente de la NBA, Damon Jones, se encontraban entre las seis personas detenidas en un caso de apuestas deportivas, según declaró Patel en una rueda de prensa en Nueva York.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella dijo que Billups, de 49 años, era una de las más de 30 personas acusadas por su presunta participación en una "trama nacional para amañar partidas ilegales de póquer" que utilizaba "alta tecnología para hacer trampas".

Rozier y Jones presuntamente "participaron en una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en Estados Unidos", dijo Nocella.

La describió como "una conspiración interna de apuestas deportivas que explotaba información confidencial sobre los atletas y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto".

Tanto Billups como Rozier fueron "suspendidos de inmediato" tras los arrestos, anunció la NBA, y afirmó estar cooperando con las autoridades en la investigación.

La liga añadió que está "revisando las acusaciones" y que las toma "muy en serio".

"Estafaron millones"

Los acusados estaban involucrados en apuestas ilegales sobre el rendimiento de los jugadores de los Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors, dijo Nocella.

Afirmó que la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, ha cooperado con la investigación que condujo a las acusaciones reveladas este jueves.

La comisaria de policía de Nueva York, Jessica Tisch, citó un ejemplo de un partido del 23 de marzo de 2023 en el que Rozier, de 31 años, jugaba entonces para los Hornets.

El jugador dejó "en claro a sus cómplices que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo con una supuesta lesión", afirmó Tisch.

Los miembros del grupo utilizaron esa información y apostaron más de 200.000 dólares sobre su rendimiento en el partido, aseguró. "Rozier abandonó el partido tras solo nueve minutos, y esas apuestas se pagaron, generando decenas de miles de dólares en beneficios", explicó.

En cuanto a las partidas de póquer amañadas en las que supuestamente participó Billups, los organizadores utilizaron "barajadoras personalizadas que podían leer las cartas, barajas con códigos de barras y cámaras ocultas integradas en las mesas y en los accesorios de iluminación", explicó Tisch.

"Las víctimas creían que estaban sentadas en una mesa justa", afirmó. "En cambio, les estafaron millones".

Rozier se defiende

Luego de conocerse la noticia, los Trail Blazers anunciaron que el brasileño Tiago Splitter asumirá el cargo como coach interino.

Billups se retiró de la NBA como jugador en 2014 y era el entrenador jefe de los Trail Blazers desde 2021. Estuvo en el banquillo durante el primer partido de la temporada del equipo el miércoles, que perdió contra los Minnesota Timberwolves.

Rozier fue la decimosexta elección general de los Boston Celtics en el draft de 2015. Ha promediado 13,9 puntos por partido jugando en tres equipos a lo largo de sus 11 años de carrera en la NBA.

Sufrió una lesión en el tendón de la corva y no jugó en el partido inaugural de la temporada de la NBA de los Heat el miércoles.

Su abogado, James Trusty, dijo en un comunicado que los fiscales "parecen estar creyendo en fuentes espectacularmente increíbles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades".

"Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales han reabierto ese caso inexistente", dijo Trusty. "Terry no es un apostador, pero no le da miedo luchar y espera ganar esta batalla".

Nocella, el fiscal federal, dijo que la acusación en el caso de apuestas deportivas estaba relacionada con la detención el año pasado de un exjugador de la NBA, Jontay Porter, de los Toronto Raptors, que fue expulsado de por vida de la liga por su participación en un escándalo de apuestas.

Porter, de 25 años, fue acusado de realizar apuestas relacionadas con su rendimiento en la cancha. Se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y está a la espera de sentencia.

Los jugadores de la liga de baloncesto tienen prohibido apostar en los partidos de la NBA.

arenas-jpg..webp Gilbert Arenas

La detención de Billups se produce tres meses después de la del exjugador de la NBA Gilbert Arenas, que fue arrestado en julio acusado de organizar partidas ilegales de póquer con altas apuestas en su mansión de Los Ángeles.

Arenas se ha declarado inocente.

AFP