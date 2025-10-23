Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / ESTADOS UNIDOS

Escándalo en la NBA: FBI arrestó a Chauncey Billups y Terry Rozier por apuestas ilegales de póker en investigación vinculada a la mafia

Billups, que como jugador fue una estrella de los Detroit Pistons, se retiró en 2014 y ha sido entrenador de los Trailblazers desde hace cinco años

23 de octubre 2025 - 11:29hs
Chauncey Billups

Chauncey Billups

Foto: AFP

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue arrestado en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales, informaron medios estadounidenses el jueves.

El escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado, según informaron las cadenas de televisión ABC y CBS.

Citando fuentes policiales, ABC informó que el arresto de Billups, de 49 años, estaba vinculado a una operación ilegal de póker vinculada a la mafia.

JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Foto por JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Terry Rozier looks on prior to the game against the Oklahoma City Thunder at Spectrum Center on December 29, 2022 in Charlotte, North Carolina.
Terry Rozier

Terry Rozier

Según CBS, el director del FBI Kash Patel hará un anuncio al respecto de estos arrestos en Nueva York a las 10:00 locales.

El dolor de Tyrese Haliburton por su lesión
NBA

La dolorsa lesión de Tyrese Haliburton, líder de Indiana Pacers, resulta determinante en la final de la NBA: mirá el video

LeBron James en el partido que logró su récord histórico
NBA

"La decisión de las decisiones" que anunciará LeBron James este martes, a sus 40 años, y que genera enorme expectativa en la NBA y el deporte mundial

Billups, que como jugador fue una estrella de los Detroit Pistons, se retiró en 2014 y ha sido entrenador de los Trailblazers desde hace cinco años.

Por su parte Rozier, de 31 años, lleva 11 en la NBA tras ser el pick 16º de los Boston Celtics en el draft de 2015.

El miércoles no disputó el primer partido de los Miami Heats.

Un jugador de la NBA, Jontay Porter, de los Toronto Raptors, fue suspendido de por vida de la liga el año pasado por estar involucrado en un escándalo de apuestas.

AFP

Temas:

NBA FBI Apuestas en el básquetbol póker online

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS tras el reclamo que hizo Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio; mirá lo que resolvió
NACIONAL

Salió el fallo del TAS tras el reclamo que hizo Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio; mirá lo que resolvió

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Archivo: David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
INCENDIO

Cabaña de David Terans en Las Vegas se incendió: la casa del jugador de Peñarol tuvo pérdidas totales

Sebastián Fernández habló con Referí sobre su carrera futbolística y de varios temas más
ENTREVISTA

"Tenía todo lo que quería, pero estaba muy angustiado, no disfrutaba, sin saber por qué": Sebastián Fernández contó cómo la meditación lo ayudó a salir de un momento complicado cuando jugaba en Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos