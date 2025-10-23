Escándalo en la NBA: FBI arrestó a Chauncey Billups y Terry Rozier por apuestas ilegales de póker en investigación vinculada a la mafia

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue arrestado en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales, informaron medios estadounidenses el jueves.

El escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado, según informaron las cadenas de televisión ABC y CBS.

Citando fuentes policiales, ABC informó que el arresto de Billups, de 49 años, estaba vinculado a una operación ilegal de póker vinculada a la mafia .

Según CBS, el director del FBI Kash Patel hará un anuncio al respecto de estos arrestos en Nueva York a las 10:00 locales.

JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Foto por JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Terry Rozier looks on prior to the game against the Oklahoma City Thunder at Spectrum Center on December 29, 2022 in Charlotte, North Carolina.

Billups, que como jugador fue una estrella de los Detroit Pistons, se retiró en 2014 y ha sido entrenador de los Trailblazers desde hace cinco años.

Por su parte Rozier, de 31 años, lleva 11 en la NBA tras ser el pick 16º de los Boston Celtics en el draft de 2015.

El miércoles no disputó el primer partido de los Miami Heats.

Un jugador de la NBA, Jontay Porter, de los Toronto Raptors, fue suspendido de por vida de la liga el año pasado por estar involucrado en un escándalo de apuestas.

