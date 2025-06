La dolorsa lesión de Tyrese Haliburton, líder de Indiana Pacers, resulta determinante en la final de la NBA: mirá el video

OKLAHOMA CITY, OK - JUNE 22: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers celebrates three point basket during the game against the Oklahoma City Thunder during Game Seven of the 2025 NBA Finals on June 22, 2025 at Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma.

Haliburton arrastraba una lesión muscular en la pierna derecha desde el lunes pero no quiso abandonar a sus compañeros en la pugna por el anillo.

Tras su salida de la pista, los Pacers dijeron que el base sufrió una "lesión en la parte inferior derecha de la pierna" mientras su padre, John Haliburton, señaló a ESPN que la lesión fue en el tendón de Aquiles, sin dar más detalles.

La dolorosa lesión de Tyrese Haliburton

Tras el partido, apoyándose en muletas, Haliburton consoló a sus compañeros en el túnel de vestuarios.

"Lo que sucedió con Tyrese... a todos se nos paró el corazón", dijo el entrenador Rick Carlisle a la prensa.

"Pero él volverá. No tengo ninguna información médica sobre lo que pudo haber sucedido, pero él volverá y creo que se recuperará completamente", afirmó.

"Estoy orgulloso de este chico. Ha pasado por muchas cosas durante el año, muchas críticas. Es mucho para un joven. Estaba bajo mucho estrés y siguió luchando", le reconoció su compañero Pascal Siakam.

"Duele no conseguirlo. Lo deseaba tanto por él porque sé que nos dio todo. Duele que no pudiera terminarlo con nosotros", reconoció el pívot camerunés.

El jugador más "sobrevalorado"

Además de brindarle su primer anillo a Indiana, Haliburton quería cobrarse una venganza de sus pares que lo votaron recientemente como la figura más "sobrevalorada" de la NBA.

Haliburton concluyó las Finales con un promedio de 14,0 puntos, 4,6 rebotes y 5,9 asistencias, unos números que no reflejan su trascendencia en estos playoffs de ensueño de los Pacers.

Fue el gran héroe de las inverosímiles remontadas con las que Indiana, el cuarto sembrado de la Conferencia Este, destruyó los pronósticos en cada eliminatoria.

Una de ellas ocurrió en el primer juego de las Finales cuando los poderosos Thunder, favoritos indiscutidos al título, dominaban por 15 puntos con menos de 10 minutos para el final.

Un espectacular tiro lejano de Haliburton, con 0.3 segundos en el reloj, le entregó a Indiana un valioso primer triunfo.

Maestro de las remontadas

Aquella mágica noche fue la quinta ocasión en la que Indiana ganó un juego de estos playoffs en el que llegó a estar 15 puntos abajo.

Ningún otro equipo acumuló tantas remontadas de este tipo en postemporada desde que empezaron estos conteos en 1997.

Con su estado de gracia en esta postemporada, Haliburton ha cerrado definitivamente el debate sobre su pertenencia a la élite de la liga, donde se ha sentido menospreciado desde su elección en el puesto 12 del Draft de 2020.

Traspasado por Sacramento

El base comenzó su carrera en los Sacramento Kings, que lo traspasaron sólo un año y medio después.

En Indiana elevó su juego hasta ser escogido para dos Juegos de las Estrellas (2023 y 2024) y el equipo olímpico de Estados Unidos que ganó el oro en los Juegos de París 2024.

Pese a esta progresión, Haliburton no conseguía sacudirse del todo los recelos que lo rodeaban, especialmente sobre la falta de agresividad de su juego y la fiabilidad en el tiro.

La desconfianza llegó al punto de que en el inicio de estos playoffs fue escogido como el jugador más "sobrevalorado" de la NBA en una encuesta anónima de The Athletic en la que votaron 90 de sus pares.

"Sobrevaloren esto", les respondió esa misma noche Haliburton tras anotar la canasta que eliminaba a los Bucks de Giannis Antetokounmpo.

AFP