Oklahoma City ganó su primer título de la NBA en un dramático último partido ante Indiana Pacers

A sus 26 años, Gilgeous-Alexander es el cuarto jugador en acaparar el premio MVP de las Finales, el de la fase regular y el título de máximo anotador (32,7 puntos de promedio) en la misma temporada, después de Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Shaquille O'Neal.

OKLAHOMA CITY, OK - JUNE 22: Shai Gilgeous-Alexander #2 of the Oklahoma City Thunder celebrates in the locker room after the game against the Indiana Pacers during Game Seven of the 2025 NBA Finals on June 22, 2025 at Paycom Center in Oklahoma City, Oklah

Shai Gilgeous-Alexander en los festejos de Oklahoma City Thunder

Foto: AFP