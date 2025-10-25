Inumet advierte por lluvias abundantes y pone bajo alerta amarilla a 15 departamentos

Inumet advirte por lluvias y rachas de viento Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) volvió a emitir una alerta amarilla ante la persistencia de lluvias abundantes en Uruguay.

La advertencia obedece a un "sistema frontal" que afecta al país "generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos".

En tal sentido, Meteorología advierte que esas condiciones podrían generar "reducción temporal de la visibilidad" y "rachas de vientos fuertes" en algunas zonas del territorio nacional.

Según el organismo oficial del tiempo, la alerta meteorológica será actualizada a las 12:00 o "ante cambios significativos".

Advertencia meteorológica amarilla por Persistencia de lluvias abundantes

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/TT5aFyiwPy — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 25, 2025 Principales localidades afectadas por la alerta amarilla: Canelones: Todo el departamento. Cerro Largo: Todo el departamento. Colonia: Todo el departamento. Durazno: Todo el departamento. Flores: Todo el departamento. Florida: Todo el departamento. Lavalleja: Todo el departamento. Maldonado: Todo el departamento. Montevideo: Todo el departamento. Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero. Rocha: Todo el departamento. San José: Todo el departamento. Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano. Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco. Treinta y Tres: Todo el departamento.