Inumet advierte por lluvias abundantes y pone bajo alerta amarilla a 15 departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) volvió a emitir una alerta amarilla ante la persistencia de lluvias abundantes en Uruguay.
La advertencia obedece a un "sistema frontal" que afecta al país "generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos".
En tal sentido, Meteorología advierte que esas condiciones podrían generar "reducción temporal de la visibilidad" y "rachas de vientos fuertes" en algunas zonas del territorio nacional.
Según el organismo oficial del tiempo, la alerta meteorológica será actualizada a las 12:00 o "ante cambios significativos".
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Canelones: Todo el departamento.
Cerro Largo: Todo el departamento.
Colonia: Todo el departamento.
Durazno: Todo el departamento.
Flores: Todo el departamento.
Florida: Todo el departamento.
Lavalleja: Todo el departamento.
Maldonado: Todo el departamento.
Montevideo: Todo el departamento.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las
Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: Todo el departamento.
San José: Todo el departamento.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa
Catalina y Villa Soriano.
Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro,
Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Todo el departamento.