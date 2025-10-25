Dólar
ALERTA AMARILLA

Inumet advierte por lluvias abundantes y pone bajo alerta amarilla a 15 departamentos

Inumet emitió una alerta amarilla para Uruguay; puede haber "reducción temporal de la visibilidad" y "rachas de vientos fuertes" en las zonas afectadas

25 de octubre 2025 - 10:05hs
Inumet advirte por lluvias y rachas de viento

Inumet advirte por lluvias y rachas de viento

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) volvió a emitir una alerta amarilla ante la persistencia de lluvias abundantes en Uruguay.

La advertencia obedece a un "sistema frontal" que afecta al país "generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos".

En tal sentido, Meteorología advierte que esas condiciones podrían generar "reducción temporal de la visibilidad" y "rachas de vientos fuertes" en algunas zonas del territorio nacional.

Según el organismo oficial del tiempo, la alerta meteorológica será actualizada a las 12:00 o "ante cambios significativos".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las

Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa

Catalina y Villa Soriano.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro,

Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Inumet Uruguay

