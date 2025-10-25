"¿Vos quién sos?" El gesto y la pelea de Rodrigo De Paul con un rival en la victoria de Inter Miami

ESPN

De Paul se dirigió de forma desafiante hacia Surridge con el aparente objetivo de desestabilizarlo cuando se estaba por ejecutar un tiro libre. El argentino se posicionó cerca del rival y simuló intentar leer el apellido en la camiseta de su adversario, un gesto que por supuesto buscó minimizarlo al dar a entender públicamente que desconocía quién era.

Este gesto provocó una rápida reacción por parte del delantero del Nashville, ya que Surridge lo empujó y De Paul se dejó caer. De inmediato, el árbitro principal Filip Dujic tomó cartas en el asunto y sancionó a ambos futbolistas con tarjeta amarilla. La escena rápidamente circuló en redes sociales, donde se convirtió en uno de los focos del análisis posterior al partido.

Triunfo importante del Inter Miami Tras el encuentro, el propio De Paul brindó declaraciones sobre el encuentro y la victoria: "Los playoffs son difíciles, así que queríamos comenzar con una victoria en casa. El equipo lo hizo muy bien en intensidad, concentración y entender los momentos de cuándo hay que atacar y defender. Hoy dimos una muestra de que estamos creciendo como equipo y eso es importante", afirmó.