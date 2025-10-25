Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / Rodrigo De Paul

"¿Vos quién sos?" El gesto y la pelea de Rodrigo De Paul con un rival en la victoria de Inter Miami

Rodrigo De Paul tuvo un tenso cruce con Sam Surridge, futbolista del Nashville, en el triunfo del Inter Miami por los playoffs de la MLS

25 de octubre 2025 - 12:36hs
ESPN

Inter Miami derrotó con autoridad por 3-1 a Nashville por los playoff de la MLS, y el encuentro tuvo una particular pelea entre Rodrigo De Paul, mediocampista argentino, y Sam Surridge, delantero del equipo rival, que derivó en amonestación para ambos.

De Paul se dirigió de forma desafiante hacia Surridge con el aparente objetivo de desestabilizarlo cuando se estaba por ejecutar un tiro libre. El argentino se posicionó cerca del rival y simuló intentar leer el apellido en la camiseta de su adversario, un gesto que por supuesto buscó minimizarlo al dar a entender públicamente que desconocía quién era.

Este gesto provocó una rápida reacción por parte del delantero del Nashville, ya que Surridge lo empujó y De Paul se dejó caer. De inmediato, el árbitro principal Filip Dujic tomó cartas en el asunto y sancionó a ambos futbolistas con tarjeta amarilla. La escena rápidamente circuló en redes sociales, donde se convirtió en uno de los focos del análisis posterior al partido.

Triunfo importante del Inter Miami

Tras el encuentro, el propio De Paul brindó declaraciones sobre el encuentro y la victoria: "Los playoffs son difíciles, así que queríamos comenzar con una victoria en casa. El equipo lo hizo muy bien en intensidad, concentración y entender los momentos de cuándo hay que atacar y defender. Hoy dimos una muestra de que estamos creciendo como equipo y eso es importante", afirmó.

Messi
Messi exhibió la bota de oro en el partido de Inter Miami

Messi exhibió la bota de oro en el partido de Inter Miami

Por otro lado, De Paul se refirió a la reciente renovación de contrato de Lionel Messi: "Hay que disfrutar de lo que hace. No va a haber nadie igual, así que estoy muy feliz, muy feliz por él. Obviamente feliz de que juegue en mi equipo. Tener al mejor cada fin de semana es una ventaja. A seguir disfrutándolo, y me pone muy feliz la renovación porque eso quiere decir que vamos a estar algunos años más juntos", expresó.

Temas:

Rodrigo De Paul Inter Miami Lionel Messi MLS

Las más leídas

Rio Ferdinand estuvo comentando el partido clásico entre Al-Ittihad y Al-Hilal, y luego fue saludado por Darwin Núñez
ARABIA SAUDITA

Rio Ferdinand estuvo en el clásico de Arabia Saudita, se saludó con Darwin Núñez y contó lo que le confesó Virgil Van Dijk, el capitán de Liverpool, sobre el uruguayo

El trofeo de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Con el triunfo de Rosario Central con gol de Ángel Di María, estos son los 11 clubes ya clasificados a la Copa Libertadores 2026, incluyendo a Nacional y a Peñarol

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en el Parque Artigas de Las Piedras. (Archivo)
TORNEO CLAUSURA

Ricardo Vairo respondió sobre la denuncia que Peñarol analiza realizarle a Nacional por la fijación del Tróccoli del sábado: "No tiene asidero ninguno"

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio
BRASIL

En Brasil informan que América y Toluca de México, sondearon por Kike Olivera de Gremio, pero desistieron de su contratación

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos