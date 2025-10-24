"Algo inestable y algo estable": así se comportará el tiempo este fin de semana en Uruguay, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se prevé que se comporte el tiempo este fin de semana , que va del viernes 24 al domingo 26 de octubre , y adelantó que las condiciones serán "inestables".

El jefe de Pronósticos del organismo oficial del tiempo, Néstor Santayana , dijo que este será " otro fin de semana de primavera, 50/50, algo inestable y algo estable ".

El viernes 24 de octubre estará marcado por " lluvias y tormentas, algunas fuertes , desde el Suroeste del país avanzando en forma gradual hacia el resto del territorio".

ARMADA El periplo de la compra de las OPV: una licitación desierta por "precios caros", una convocatoria por teléfono a astilleros y desprolijidades en la elección de Cardama

NARCO VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

Según el especialista, el sábado "persistirán esas lluvias y tormentas, algunas fuertes, y el viento rotará al Sur, situación que favorecerá el descenso de temperaturas e incrementará su intensidad con rachas algo fuertes entre la mañana y la tarde , principalmente en la zona Sur y Este".

El domingo, en tanto, el cielo se presentará "con escasa nubosidad" y la mañana estará fría, pero la tarde templada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1981441236914356694&partner=&hide_thread=false Otro fin de semana inestable Mirá el pronóstico de INUMET. pic.twitter.com/dIQNGzoMPe — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 23, 2025

El aviso especial de Inumet para este fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes entre la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre.

El fenómeno se debe "al ingreso de un sistema frontal de lento desplazamiento", informaron desde el organismo.

"Las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro", agregaron desde el organismo. "Desde la noche del viernes y hasta la mañana del sábado 25, se prevé que para las mismas zonas los fenómenos meteorológicos incrementen su intensidad", según los especialistas.

Durante la mañana del sábado "el sistema frontal se irá desplazando gradualmente hacia la zona noreste, comenzando a mejorar las condiciones por el suroeste".

Mientras que en zonas de tormenta "también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica".

Por otra parte, el servicio de meteorología brasileño Metsul, pronosticó que a finales de este mes Uruguay se verá afectado por una importante masa de aire frío que provocará una notable baja en las temperaturas, con valores que se alejarán notoriamente de lo habitual para la época del año.

El avance de este frente frío será precedido por lluvias que afectarán la región sur de Brasil y a Uruguay durante el fin de semana, principalmente el sábado. Sin embargo, la masa de aire frío más intensa comenzará a ingresar el lunes, impulsada por un ciclón extratropical que se formará en el Atlántico, al este de Argentina.