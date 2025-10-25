Inumet informó de acumulados de lluvias por encima de los 100 milímetros en el litoral y centro del Uruguay

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que se registraron acumulados de lluvia por encima de 100 milímetros en varias zonas del litoral y centro del Uruguay durante las últimas 24 horas.

En Paysandú fue donde más se registraron precipitaciones con 142 milímetros, le sigue Artigas con 126 milímetros y Río Negro contempla el podio con 124 milímetros. En otros puntos del país también se registraron lluvias por encima de los 100 milímetros.

Desde las 17:00 del pasado viernes, Inumet había emitido una serie alertas meteorológicas por "tormentas y lluvias abundantes", que fue cesada sobre este mediodía. El mismo organismo también había emitido un aviso especial por precipitaciones donde "las zonas más afectadas" serían "el litoral oeste y el sur del Río Negro".

El servicio de meteorología brasileño Metsul, había pronosticado el avance de un frente frío que sería precedido por lluvias que afectarán la región sur de Brasil y a Uruguay durante este fin de semana, principalmente este sábado.

El jefe de Pronósticos de Inumet, Néstor Santayana, había adelantado que el sábado "persistirán lluvias y tormentas, algunas fuertes, y el viento rotará al sur". "Esta situación favorecerá el descenso de temperaturas e incrementará su intensidad con rachas algo fuertes entre la mañana y la tarde, principalmente en la zona sur y este", según Santayana.