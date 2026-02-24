Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

El crudo mensaje de Antonio Alzamendi tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate: "Los jugadores también juegan y tienen culpa"

El fútbol argentino se vio sacudido por la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate y Antonio Alzamendi, ídolo del millonario, dio su tajante opinión

24 de febrero 2026 - 14:53hs
Antonio Alzamendi&nbsp;

Foto: Gastón Britos/Focouy

El exjugador de River Plate argentino, Antonio Alzamendi, dio su opinión sobre la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador del millonario, una noticia que sacudió al fútbol de la vecina orilla.

Alzamendi fue campeón argentino con River en 1985-1986 y también campeón de América e Intercontinental en 1986 anotando el gol del triunfo ante Steaua Bucarest en Tokio. En 1987, además, ganó la Copa Interamericana con el millonario.

Veloz puntero y autor de goles importantes, el Hormiga dejó una huella imborrable para los hinchas de River.

Por eso es una voz autorizada para opinar del momento de River tras la salida de Gallardo.

Antonio Alzamendi y Alfonso Domínguez en la vuelta olímpica de Uruguay tras ganar la Copa América de Argentina 1987
Y su opinión fue contundente a través de un posteo realizado en su cuenta de X: "Hola mi gente. Hoy voy a hablar de Gallardo. Un gran entrenador. Pero en los equipos grandes hay que ganar. No tiremos lo que dio Gallardo. Siempre dije hay ciclos malos y buenos. Pero no echemos la culpa al entrenador siempre. Los jugadores también juegan y tienen culpa. Veremos".

Luego respondió el posteo con una foto tomando un mate.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 14.51.34
Antonio Alzamendi River Plate Marcelo Gallardo

