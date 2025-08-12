Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Está sufriendo, si ve que lo están perjudicando que largue": Antonio Alzamendi opinó sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors

Antonio Alzamendi, ex delantero de River y de la selección uruguaya, habló sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors

12 de agosto 2025 - 11:58hs

Antonio Alzamendi, ex jugador de River Plate y de la selección uruguaya, se refirió en una entrevista al presente de su compatriota Edinson Cavani en Boca Juniors, quién no atraviesa un buen momento futbolístico y goleador y quién es muy criticado en Argentina.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Alzamendi mencionó: "Cavani está sufriendo. Te corre a todos lados. Merentiel que es otro fenómeno, por momentos estár perdidos en la cancha. El equipo no le genera. Salvo Maradona o Bochini te ganan un partido. Después no vi jugadores en el mundo que te ganen partidos".

Cavani
Edinson Cavani

Edinson Cavani

"El gol que era Cavani el otro día y ya lo habían criticado, pero el se había pasado de la jugada y la pelota le vino atrás. Lo que estamos en el área sabemos eso. Hoy no se perdona nada", destacó en base al gol que erró el pasado fin de semana ante Racing en La Bombonera, encuentro que terminó igualado 1-1.

El mensaje para Edinson Cavani

En esa misma línea, siguió analizando el presente del Matador y le dio una recomendación a futuro: "Tanto lio que tiene Boca, se le agarran con él. No se merece que le digan lo que le dicen. Me da pena. Es un jugador sensacional. Le diría a Cavani que siga jugando como lo hace y si no tiene mas ganas o ve que lo están perjudicando que largue. Estar en Boca, River o cualquier grande mientras ese fueguito lo tengas no hay nadie que te pueda aconsejar a que te vayas", sentenció.

Boca Juniors recibe a Racing
FÚTBOL ARGENTINO

Boca Juniors vs Racing Club por el Torneo Clausura: cuándo es, a qué hora juegan y donde verlo en vivo a Edinson Cavani y al próximo rival de Peñarol

El gol que se perdió Cavani
TORNEO CLAUSURA ARGENTINO

El insólito gol que erró Edinson Cavani abajo del arco con Boca Juniors en el partido ante Racing: mirá el video

Embed

Temas:

Edinson Cavani Antonio Alzamendi Boca Juniors River Plate

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Darwin Núñez en Al Hilal
URUGUAYOS

Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

Maximiliano Silvera 
COPA LIBERTADORES

Los nuevos cambios que anunció Conmebol y que ya se aplicarán en el partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores
PEÑAROL

Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos