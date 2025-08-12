"Está sufriendo, si ve que lo están perjudicando que largue": Antonio Alzamendi opinó sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors

Antonio Alzamendi, ex jugador de River Plate y de la selección uruguaya, se refirió en una entrevista al presente de su compatriota Edinson Cavani en Boca Juniors, quién no atraviesa un buen momento futbolístico y goleador y quién es muy criticado en Argentina.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En diálogo con Super Deportivo Radio, Alzamendi mencionó: "Cavani está sufriendo. Te corre a todos lados. Merentiel que es otro fenómeno, por momentos estár perdidos en la cancha. El equipo no le genera. Salvo Maradona o Bochini te ganan un partido. Después no vi jugadores en el mundo que te ganen partidos".

Cavani Edinson Cavani "El gol que era Cavani el otro día y ya lo habían criticado, pero el se había pasado de la jugada y la pelota le vino atrás. Lo que estamos en el área sabemos eso. Hoy no se perdona nada", destacó en base al gol que erró el pasado fin de semana ante Racing en La Bombonera, encuentro que terminó igualado 1-1.

El mensaje para Edinson Cavani En esa misma línea, siguió analizando el presente del Matador y le dio una recomendación a futuro: "Tanto lio que tiene Boca, se le agarran con él. No se merece que le digan lo que le dicen. Me da pena. Es un jugador sensacional. Le diría a Cavani que siga jugando como lo hace y si no tiene mas ganas o ve que lo están perjudicando que largue. Estar en Boca, River o cualquier grande mientras ese fueguito lo tengas no hay nadie que te pueda aconsejar a que te vayas", sentenció.

Embed ️ALZAMENDI SOBRE CAVANI: "ESTÁ SUFRIENDO"



"El equipo no le genera. Le diría que siga jugando como lo está haciendo y si no tiene mas ganas o ve que lo están perjudicando que largue. Me da pena como lo tratan".



️Antonio Alzamendi leyenda de River en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/iCE60mX7dx — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) August 12, 2025