Boca Juniors vs Racing Club por el Torneo Clausura: cuándo es, a qué hora juegan y donde verlo en vivo a Edinson Cavani y al próximo rival de Peñarol

Boca Juniors vs Racing Club se ven las caras por la cuarta fecha del Torneo Clausura en La Bombonera , en un contexto en el que ambos deben empezar a sumar triunfos, en especial el xeneize, y en la previa del partido de octavos de final ante Peñarol por Copa Libertadores que tendrá la Academia.

La gran novedad que involucra a ambos equipos es la salida de Marcos Rojo , quién rescindió el contrato con Boca este viernes por la mañana y que ya se anunció de manera oficial, y que completó la revisión médica para convertirse en nuevo futbolista de Racing.

El defensor ex Manchester United acordó su desvinculación con la institución xeneize y, por propuesta del cuerpo dirigencial de Racing, Gustavo Costas dio el visto bueno y será presentado en las próximas horas e incluido en la lista de refuerzos para la Copa Libertadores , por lo que podría formar parte del partido ante Peñarol.

El partido se da en una situación en la que ninguno está en su mejor versión, en especial Boca. El equipo de Miguel Ángel Russo , que podría dirigir su último encuentro si las cosas no le salen bien, viene de superar su peor racha negativa de su historia , además de no jugar competencias internaciones y de quedar eliminado en Copa Argentina.

Sin una idea clara de juego, con Juan Román Riquelme en el punto de mira por los hinchas, con la reciente disolución del Consejo de Fútbol, Boca recibe a Racing en una Bombonera que, muy probablemente se haga sentir y que va a hablar.

Racing, por su parte, cuenta con varias bajas significativas y está en un flojo momento futbolístico. Con la ausencia de Gabriel Arias, el uruguayo Gastón Martirena y Bruno Zuculini, el elenco de Costas afronta este partido importante pero mirando de reojo el partido contra Peñarol en Montevideo la próxima semana por Copa Libertadores.

Boca aún no ganó en lo que va del Torneo Clausura ya que empató con Argentinos Juniors y Unión, y perdió con Huracán, mientras que Racing acumula dos derrotas (frente a Barracas Central y Estudiantes) y un triunfo (ante Belgrano).

Posibles formaciones

Por el lado de Russo, probó un nuevo esquema y el posible once sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Braian Aguirre; y Miguel Merentiel.

Por su parte, Costas iría con un esquema 3-4-3: Cambeses; Di Cesare, Pardo, Colombo; Mura, Almendra, Nardoni, Rojas; Conechny, Martínez, Vergara.

¿Cuándo juegan Boca vs Racing y dónde verlo en vivo?

El partido se jugará este sábado 9 de agosto a las 16:30 horas y se podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.