Noche de peleas en la NBA: dos partidos terminaron a las piñas y hubo varios expulsados; mirá los videos

La NBA de Estados Unidos vivió una noche violenta este lunes, con dos encuentros que terminaron en peleas y con varios expulsados.

Los partidos entre los Charlotte Hornets y los Detroit Pistons, así como entre los Minnesota Timberwolves y los Atlanta Hawks, derivaron en caóticas riñas sobre la pista.

Los Pistons (39-13) cortaron la racha nueve triunfos consecutivos de los Hornets con un triunfo por 104-110 , la mejor en 25 años para la franquicia de Charlotte. Cade Cunningham estuvo cerca del triple-doble liderando a Detroit con 33 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Pero el duelo lo marcó una trifulca en el tercer cuarto , que acabó con las expulsiones de Moussa Diabaté, Miles Bridges, Jalen Duren e Isaiah Stewart.

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting con un triple en la hora y se mantiene puntero; Unión Atlética venció a Urunday

CRÓNICA La historia del uruguayo que creó una comunidad de los Utah Jazz en X, fue invitado junto a 30 hinchas de Sudamérica a la NBA y es furor en redes

Todo comenzó con una clara falta de Diabaté a Duren, cuando el primero estaba por lanzar a escasos metros del aro. El jugador de los Hornets reaccionó a la infracción y le metió un manotazo en la cara a su rival, que respondió intentando lanzarle un golpe. Allí se sumaron varios involucrados y hubo distintos cruces por toda la cancha.

El entrenador de los Hornets, Charles Lee, también terminó expulsado tras explotar contra un árbitro minutos más tarde.

Embed BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS



Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

Pero la de Charlotte no fue el único incidente. En Mineápolis, durante el enfrentamiento entre los Wolves y los Hawks, Naz Reid y Mouhamed Gueye se enfrascaron en otra pelea que también terminó con los dos expulsados.

En este caso, no hubo ninguna falta de por medio: cuando el partido estaba entrando en el último cuarto, con ventaja 106-87 para los Wolves, Reid y Gueye comenzaron su enfrentamiento en medio de un avance ofensivo de los de Minnesota, lejos de la pelota.

Los Timberwolves (33-22) superaron a los Hawks 138-116 gracias a la renta que amasaron en el segundo cuarto con un parcial de 40-22. Anthony Edwards anotó 30 puntos para los 'Wolves', mientras que CJ McCollum hizo 38 para Atlanta.

Embed Mo Gueye and Naz Reid fight pic.twitter.com/ZpAFRub8Ps — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 10, 2026

Los otros resultados de la noche del lunes en la NBA

Los Oklahoma City Thunder evitaron este lunes lo que habría sido su tercera derrota consecutiva por primera vez en dos años al imponerse a los Lakers por 119-110.

El combo de Donovan Mitchell y James Harden le sigue funcionando a los Cleveland Cavaliers, que vencieron 119-117 a los Denver Nuggets de Nikola Jokic.

En tanto, los Golden State Warrios se impusieron 114-113 a los Memphis Grizzlies con una canasta en el último minuto del brasileño Gui Santos para culminar una remontada de 17 puntos en contra.

073ddb9252fed3388c79b5b4dbd9408f6bf276c5w Gui Santos celebra su triple, con el que los Golden State Warriors vencieron a los Memphies Grizzlies Foto: EFE

Los Orlando Magic derrotaron 118-99 a los Milwaukee Bucks y los Portland Trail Blazers superaron 135-118 a los Philadelphia 76ers.

Los New Orleans Pelicans vencieron 120-94 a los Sacramento Kings, en un partido en el que Russell Westbrook alcanzó los 27.000 puntos en la NBA, convirtiéndose en el jugador número 14 en lograr esta marca.

Los Brooklyn Nets, del español Jordi Fernández, sumaron su segunda victoria seguida imponiéndose 123-115 a los Chicago Bulls, mientras que los Utah Jazz ganaron por 115-111 frente a los Miami Heat pese a volver a sentar a todos sus estrellas en el último cuarto.

FUENTE: En base a EFE