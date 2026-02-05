Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting con un triple en la hora y se mantiene puntero; Unión Atlética venció a Urunday

Peñarol venció de visitante 84-81 a Defensor Sporting este miércoles, en una nueva noche de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en la que también Unión Atlética le ganó a Urunday Universitario .

Tras un primer cuarto que culminó empatado a 24 , Peñarol superó en el segundo corto a Defensor 24-18 y se fue a la primera mitad con distancia de 6.

Esa ventaja se estiró a 15 al final de la tercera mitad , pero en el último chico Defensor creció y empató el partido a 81 . Un triple de Nicola Pomoli sobre la bocina fue el que sacó la diferencia final a favor del aurinegro.

El uruguayo fue una de las figuras destacadas del partido con 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias . Su compañero Santiago Véscovi fue el máximo anotador del carbonero con 27 puntos . En Defensor Elijah Weaver aportó 19 tantos, y Theo Metzger sumó 18 unidades y 10 rebotes.

Con esta victoria Peñarol se consolidó en el primer lugar de la LUB con 35 puntos, producto de 17 victorias, solo tres derrotas y la quita de dos puntos. Está cuatro puntos por delante de Biguá, Hebraica Macabi y Malvín, sus más inmediatos perseguidores.

Defensor, en tanto, quedó séptimo con 28 puntos, a un puesto de la zona de Liguilla. Tiene nueve partidos ganados y diez perdidos.

Unión Atlética venció a Urunday y se metió en zona de Liguilla

image Ty Prince fue una de las figuras de Unión Atlética en cancha de Urunday Foto: @lubfubb

En el otro partido de la noche del miércoles, Unión Atlética superó a Urunday Universitario de visitante por 79-76 y se metió en la zona de Liguilla.

El locatario se llevó la primera mitad con un parcial de 40-36, pero la UA remontó en el tercer cuarto, que terminó con un ajustado 56-55. En un partido muy disputado y lleno de faltas, los de Nuevo Malvín se terminaron llevando el encuentro superando por 23-21 en el último chico a los estudiosos.

Quatarrius Wilson, con 21 puntos y 12 rebotes, y Ty Prince, con 18 tantos, 8 rebotes y 4 asistencias, destacaron en Unión Atlética. En el local Eric Demers fue el máximo anotador con 10 puntos, pero el jugador con mejores números fue Mateo Sarni, que aportó 9 unidades, 7 rebotes y 7 asistencias.

Unión Atlética alcanzó la sexta ubicación de la tabla gracias a esta victoria, donde está con 29 puntos, con diez victorias y nueve derrotas. Urunday por su parte está octavo con 28 unidades, las mismas que Defensor, producto de ocho partidos ganados y 12 perdidos.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* (clasificado) 35 20 17 3 Biguá 31 20 11 9 Hebraica Macabi 31 19 12 7 Malvín* 31 20 13 7 Nacional* 30 19 13 6 Unión Atlética 29 19 10 9 Defensor Sporting 28 19 9 10 Urunday Universitario 28 20 8 12 Aguada** 26 18 12 6 Goes 26 20 6 14 Welcome (jugará ronda descenso) 23 20 3 17 Cordón (jugará por descenso)* 21 20 3 17

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos