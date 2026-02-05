Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting con un triple en la hora y se mantiene puntero; Unión Atlética venció a Urunday

Tras un primer cuarto que culminó empatado a 24, Peñarol superó en el segundo corto a Defensor 24-18 y se fue a la primera mitad con distancia de 6.
Esa ventaja se estiró a 15 al final de la tercera mitad, pero en el último chico Defensor creció y empató el partido a 81. Un triple de Nicola Pomoli sobre la bocina fue el que sacó la diferencia final a favor del aurinegro.
El uruguayo fue una de las figuras destacadas del partido con 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Su compañero Santiago Véscovi fue el máximo anotador del carbonero con 27 puntos. En Defensor Elijah Weaver aportó 19 tantos, y Theo Metzger sumó 18 unidades y 10 rebotes.
Con esta victoria Peñarol se consolidó en el primer lugar de la LUB con 35 puntos, producto de 17 victorias, solo tres derrotas y la quita de dos puntos. Está cuatro puntos por delante de Biguá, Hebraica Macabi y Malvín, sus más inmediatos perseguidores.
Defensor, en tanto, quedó séptimo con 28 puntos, a un puesto de la zona de Liguilla. Tiene nueve partidos ganados y diez perdidos.
Unión Atlética venció a Urunday y se metió en zona de Liguilla
En el otro partido de la noche del miércoles, Unión Atlética superó a Urunday Universitario de visitante por 79-76 y se metió en la zona de Liguilla.
El locatario se llevó la primera mitad con un parcial de 40-36, pero la UA remontó en el tercer cuarto, que terminó con un ajustado 56-55. En un partido muy disputado y lleno de faltas, los de Nuevo Malvín se terminaron llevando el encuentro superando por 23-21 en el último chico a los estudiosos.
Quatarrius Wilson, con 21 puntos y 12 rebotes, y Ty Prince, con 18 tantos, 8 rebotes y 4 asistencias, destacaron en Unión Atlética. En el local Eric Demers fue el máximo anotador con 10 puntos, pero el jugador con mejores números fue Mateo Sarni, que aportó 9 unidades, 7 rebotes y 7 asistencias.
Unión Atlética alcanzó la sexta ubicación de la tabla gracias a esta victoria, donde está con 29 puntos, con diez victorias y nueve derrotas. Urunday por su parte está octavo con 28 unidades, las mismas que Defensor, producto de ocho partidos ganados y 12 perdidos.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol