El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting con un triple en la hora y se mantiene puntero; Unión Atlética venció a Urunday

Nacional quedó en la quinta ubicación de la LUB con 30 puntos, producto de 13 victorias, seis derrotas y la quita de dos puntos

5 de febrero 2026 - 7:41hs
Nicola Pomoli celebra su triple, con el que Peñarol venció a Defensor

Nicola Pomoli celebra su triple, con el que Peñarol venció a Defensor

Foto: @BasketCAPuy

Tras un primer cuarto que culminó empatado a 24, Peñarol superó en el segundo corto a Defensor 24-18 y se fue a la primera mitad con distancia de 6.

Esa ventaja se estiró a 15 al final de la tercera mitad, pero en el último chico Defensor creció y empató el partido a 81. Un triple de Nicola Pomoli sobre la bocina fue el que sacó la diferencia final a favor del aurinegro.

El uruguayo fue una de las figuras destacadas del partido con 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Su compañero Santiago Véscovi fue el máximo anotador del carbonero con 27 puntos. En Defensor Elijah Weaver aportó 19 tantos, y Theo Metzger sumó 18 unidades y 10 rebotes.

Con esta victoria Peñarol se consolidó en el primer lugar de la LUB con 35 puntos, producto de 17 victorias, solo tres derrotas y la quita de dos puntos. Está cuatro puntos por delante de Biguá, Hebraica Macabi y Malvín, sus más inmediatos perseguidores.

Defensor, en tanto, quedó séptimo con 28 puntos, a un puesto de la zona de Liguilla. Tiene nueve partidos ganados y diez perdidos.

Unión Atlética venció a Urunday y se metió en zona de Liguilla

Ty Prince fue una de las figuras de Uni&oacute;n Atl&eacute;tica en cancha de Urunday

Ty Prince fue una de las figuras de Unión Atlética en cancha de Urunday

En el otro partido de la noche del miércoles, Unión Atlética superó a Urunday Universitario de visitante por 79-76 y se metió en la zona de Liguilla.

El locatario se llevó la primera mitad con un parcial de 40-36, pero la UA remontó en el tercer cuarto, que terminó con un ajustado 56-55. En un partido muy disputado y lleno de faltas, los de Nuevo Malvín se terminaron llevando el encuentro superando por 23-21 en el último chico a los estudiosos.

Quatarrius Wilson, con 21 puntos y 12 rebotes, y Ty Prince, con 18 tantos, 8 rebotes y 4 asistencias, destacaron en Unión Atlética. En el local Eric Demers fue el máximo anotador con 10 puntos, pero el jugador con mejores números fue Mateo Sarni, que aportó 9 unidades, 7 rebotes y 7 asistencias.

Unión Atlética alcanzó la sexta ubicación de la tabla gracias a esta victoria, donde está con 29 puntos, con diez victorias y nueve derrotas. Urunday por su parte está octavo con 28 unidades, las mismas que Defensor, producto de ocho partidos ganados y 12 perdidos.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Peñarol* (clasificado) 35 20 17 3
Biguá 31 20 11 9
Hebraica Macabi 31 19 12 7
Malvín* 31 20 13 7
Nacional* 30 19 13 6
Unión Atlética 29 19 10 9
Defensor Sporting 28 19 9 10
Urunday Universitario 28 20 8 12
Aguada** 26 18 12 6
Goes 26 20 6 14
Welcome (jugará ronda descenso) 23 20 3 17
Cordón (jugará por descenso)* 21 20 3 17

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

