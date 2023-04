Anuló a Morena, le dijo fantasma a Maradona y se escondió de Pablo Escobar; la vida del Pete Russo

Debutó en Primera división con 16 años y una tarea complicada: marcar a Fernando Morena, el goleador del momento en Peñarol. Lo bajó de una patada a Diego Maradona y le dijo “fantasma”. Los hinchas aurinegros de la Ámsterdam le cantaban “Russo, Russo, Russo, huevo, huevo, huevo” el año que defendió a los aurinegros. Es ídolo en Colombia, donde durante un tiempo se escondió del narco Pablo Escobar y en Chile le pintaron un mural. Su nombre es José Luis Russo, le dicen Pete desde niño y esta es su historia.

Le debe el apodo a su abuelo. Desde niño José Luis andaba con el chupete para todos lados. Jugaba al fútbol de chupete y durante un partido el abuelo le gritó, “vamo arriba, Pete”. Así le quedó para siempre.

Pete Russo y su hijo Diego

Nació en el barrio Belgrano, en la calle Comodoro Coe, el 14 de julio de 1958. El fútbol en la calle, en los campitos, en las inmediaciones del Parque Batlle, era el juego preferido de los gurises. Russo iba de un lado a otro y le preguntaban: “¿Qué haces Pete, acá”?

En baby fútbol defendió las camisetas de Urreta, La Rinconada y Chacabuco.

Hasta que un día el Cuchu, un conocido del barrio, lo vio jugar en la calle y lo llevó a Huracán Buceo. El técnico era el Oreja Ibarra. “A todos los que fueron a probarse les decía ‘lo llamo mañana’. A mi me dijo, ‘usted venga mañana a las 2 de la tarde’. Así quedé en Huracán”, contó Russo a Referí.

“Debuté en Primera división con solo 16 años en Huracán Buceo contra Peñarol en el estadio Centenario. Me llamaron para ir a practicar con la Primera y en el entrenamiento el técnico me dijo, ‘Russo usted va a marcar a Morena el domingo'”, recordó.

Russo marcando a Willington Ortiz

Morena era en ese momento, mediados de la década de 1970, la figura más importante del fútbol uruguayo. “Casi no pude dormir los días previos de las ganas de que llegara el domingo para debutar. Tengo que marcar a Morena le decía a mis amigos y me decían ‘no pasa nada’. Por suerte todo me salió todo cero kilómetro”, contó.

“Anulé a Morena, no lo dejé respirar. No pudo anotar ningún gol cuando venía convirtiendo en todas las fechas, y cuando terminó el partido que salió 0-0, se acercó a saludarme y me dijo ‘buena, guacho’ Fue el debut soñado, contra Peñarol, con el Estadio lleno. Cuando llegué a mi casa estaba los vecinos y amigos del barrio en la puerta esperando para felicitarme y festejar el debut. Fue hermoso”.

“Qué tiempos aquellos”, repitió Russo varias veces durante la charla.

La patada a Diego Maradona

Al final de 1977, el Pete Russo se convirtió en héroe de Huracán, que no pasaba por un buen momento. En el último partido del campeonato tenía que ganarle a Bella Vista para salvarse del descenso. Se jugaba el último minuto del partido en el Parque Nasazzi y tras un córner a favor y un despeje de la zaga, la pelota le quedó divina a Russo en la medialuna. “Yo me la jugué toda, subí a buscar el gol de la salvación. Con el empate bajábamos. Le pegué como venía y entró contra el palo. Salió como un misil, imposible para el arquero”, recordó.

Morena, Wilmar Cabrera, Russo y Venancio Ramos

Ese día se retiró en andas de los hinchas que apenas terminó el partido se metieron a la cancha.

Ese año fue convocado por Raúl Bentancor a la selección juvenil que participó del Campeonato Sudamericano de Venezuela 1977. Uruguay fue campeón y Russo titular en todos los partidos. De ese torneo guarda como un tesoro una anécdota con Diego Maradona.

Maradona, que ya había debutado en la selección mayor, jugó aquel Sudamericano con la camiseta número 9. Argentina fue el rival de Uruguay en el debut. “La primera pelota que tocó Maradona le pegué tremenda patada en el tobillo izquierdo. Cayó y mirándome me dijo, ‘qué haces la concha de tu madre’, y yo le dije ‘levantante y seguí jugando fantasma, la próxima te la voy a dar en la cabeza’”.

Las delegaciones de Uruguay y Argentina concentraban en el mismo hotel, por lo que al otro día Russo se cruzó con Maradona. “Pensé que me iba a insultar por la patada, pero al contrario, me saludó lo más bien y charlamos. Ese Sudamericano me marcó mucho. Fue muy lindo salir campeón de América. Teníamos un equipazo y cuando volvimos a Montevideo, fue impresionante la cantidad de gente que acompañó a la bañadera en caravana desde el aeropuerto a la Plaza Independencia”.

AUF

Russo, Diogo, Saralegui, Paz y Krasouski, campeones sudamericanos en 1977

En aquella selección uruguaya jugaban Fernando Alvez, Hugo De León, Víctor Diogo, Ariel Krasouski, Daniel Enríquez, José Moreira, Ruben Paz, Venancio Ramos, Mario Saralegui y Alberto Bica, entre otros.

En el Mundial, que se celebró en Túnez, Uruguay terminó en la cuarta ubicación.

El siguiente destino en la carrera de Russo fue Defensor. El equipo violeta le ganó la pulseada a Peñarol, que también lo quería. Durante su pasaje por el club ganó dos Liguilla pre Libertadores y se hizo muy amigo de Pablo Forlán.

“Después de las prácticas a veces nos íbamos caminando hasta la casa de Forlán, todo por la rambla, charlando, serruchando a alguno. Lo conocí a Dieguito (Diego Forlán) de chiquito”, contó.

Defensor 1984: Sarubbi, Julio Acuña, Asinari, Julio Ribas, Héctor Roux; Miranda, Pete Russo, Santelli, Raúl Pereira, Anzorena y Di Bartolomeo

En 1983 pasó a Deportes Tolima, donde disputó 69 partidos y anotó ocho goles. Lugo pasó al Atlético Bucaramanga y en 1987 defendió al Independiente Medellín.

Recuerda que vivía en el mismo edificio que René Higuita, entonces arquero del Atlético Nacional. Se cruzaban todos los días en el ascensor del edificio. También se acuerda de un episodio que le dio temor.

“Yo era muy conocido en Colombia, entonces me hacían entrevistas y me preguntaban de todo. Una vez me consultaron si estaba bien que Pablo Escobar se postulara para presidente. Yo dije que no y después andaba todo el día con miedo que Escobar me mandara a buscar; iba del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento”, manifestó.

Cuando jugó en Bucaramanga nació su hija Macarena. Además, Russo es padre de dos varones.

r

"Contra mi te cagabas": las bromas con Morena

Antes de jugar en el DIM, Russo fue campeón Uruguayo y ganó una Liguilla con Peñarol en 1986. “Fue una gran experiencia jugar en un club tan grande como es Peñarol. Jugar en Peñarol no es para cualquiera. Hice dupla de zagueros con Trasante y además compartí vestuario con Fernando Morena y Diego Aguirre”.

Con Morena, al que tuvo que marcar en su debut en Primera división, se hizo muy amigo y se hacían bromas. “Contra mi siempre te cagabas, estás contento porque estoy jugando contigo”, le decía Russo y el Nando le respondía: “Andá, contra mi siempre la ibas a buscar al fondo de la red”.

José Luis Russo en Peñarol, junto a Herrera y Aguirre

Otro amigo de Russo era Diego Aguirre, a quien llevaba en su auto a la casa de la novia en Malvín después de los entrenamientos.



También defendió a Palmeiras, donde concurrió con César Pereira, lateral que surgió en Central Español y jugó en Peñarol.

"Los clásicos con San Pablo eran increíbles, había tremenda rivalidad", señaló. Así como remarcó los clásicos uruguayos: "No había amigos. Hasta los 15 minutos todo bien, pero después, no te conozco, no se quién sos".

José Luis Russo y César Pereira

En Deportes Iquique de Chile también se acuerdan del Pete Russo. En 1988 realizaron una gran campaña, la mejor temporada de la historia del club hasta ese momento. Llegaron a la final del campeonato chileno contra Colo Colo y perdieron 2-1 en el estadio Nacional. El gol del descuento lo marcó él, de cabeza.

“Dejamos una gran imagen en esa final y si hubiera sido ida y vuelta estoy seguro que éramos campeones”, dijo. En Iquique los hinchas pintaron un gran mural con el rostro del uruguayo. “Me quieren mucho. Tengo lindos recuerdos del club y de la gente”.

Cuando se fue, el presidente de la Institución tuvo que publicar una carta en el diario aclarando que no fue por él, que el uruguayo se había ido.

El mural de Russo que hicieron los hinchas de Iquique

La selección uruguaya y su actualidad

Entre 1979 y 1986, Russo defendió a la selección uruguaya mayor. Participó en la Copa América de 1979 y en las Eliminatorias para el Mundial de España 1982.

Fue campeón de la Copa Nehru 1982, en la India. “Ahí las vacas son sagradas. Un día salimos a caminar con Francescoli y nos volvimos enseguida al hotel de ver tanta pobreza”. Durante una de las giras con la celeste estuvo en Hiroshima: “Nos sacamos fotos en el único edificio que se mantuvo en pie cuando cayó la bomba atómica”. La Cúpula Genbaku o Memorial de La Paz.

Con el Enzo tiene otra anécdota: "En un partido que nos enfrentamos me hizo un amague y siguió de largo. Lo perseguí y me le subí a caballito. 'Dejate de joder, Pete', me dijo. Es la única manera que te puedo marcar le dije y se reía".

Rodeado de niños en Colombia

Luego del fútbol Russo se radicó en España, donde entrenó a juveniles de 13 a 16 años en Valencia. Luego lo llamó un amigo y se fue a Estados Unidos. Comenzó a trabajar en una escuelita de fútbol en Miami, pero la actividad era solo el fin de semana, por lo que tuvo que buscar otra tarea para poder sobrevivir.

"Me fui a trabajar en la construcción, hasta que un día me caí de dos pisos y me partí la cadera". Lo operaron y la rehabilitación duró casi un año. Le pusieron 10 clavos.

"Esa fue de película", es otra de las muletillas que repite Russo.

José Luis Russo en la actualidad

Regresó a Montevideo en 2008 con la idea de trabajar en el fútbol, pero nunca tuvo una oportunidad.

Años atrás Russo recibió la ayuda de Nelson Marcenaro (falleció en 2021) a través de su grupo Nostálgicos del Fútbol. Consiguió trabajo y fue a vivir a una pensión. Actualmente espera un llamado de Huracán Buceo para volver a trabajar al club donde todo empezó.

Trayectoria

1976-1979 Huracán Buceo, 1980-1982 Defensor, 1983-1984 Deportes Tolima, 1985 Atlético Bucaramanga, 1986 Peñarol, 1987 Independiente Medellín, 1988 Palmeiras, 1988-1991 Deportes Iquique, 1992-1993 Huracán Buceo.

Campeón Sudamericano juvenil en Venezuela 1977

Jugó en la selección uruguaya mayor entre 1979 y 1986