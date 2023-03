Desde el nocaut del Chueco Perdomo al retiro para dedicarse a la agricultura: la vida del Ñato Parodi

Después del Mundial sub 17 de 1991 en Italia, Juan Martín Parodi entrenó en Danubio pero no quedó. Volvió a Paysandú y lo fue a buscar Nacional. Héctor "Chino" Salva lo puso en Primera a fines de 1993 y el 12 de enero de 1994 jugó su primer clásico contra Peñarol. Se la pisó al Chueco Perdomo y terminó dormido. Su carrera transcurrió por varios países, jugó en la selección, fue campeón uruguayo con Defensor Sporting, se retiró para dedicarse a la agricultura y regresó varios años después como entrenador. Así es la vida del Ñato Parodi.

Hace 48 años nació en Paysandú. Comenzó a jugar al baby fútbol en Estudiantil y continuó hasta la sub 13 en el equipo del Colegio Nuestra Señora del Huerto, donde realizó sus estudios. "Competíamos en la liga Zona Este que en aquel momento tenía varias canchas. Fue una etapa divina", recordó a Referí.

Prosiguió en pre juveniles y juveniles de Estudiantil, fue convocado a la selección sub 16 de Paysandú y luego fue citado a la selección sub 17 de Uruguay, entonces conducida por el técnico Jesús Rodríguez y el preparador físico Ruben Valenzuela.

Los inicios con la camiseta de Nacional

"Tuve la posibilidad de quedar. Jugamos el Sudamericano en Paraguay y salimos segundos. Clasificamos al Mundial de Italia, en Montecatini", destacó. En aquella generación jugaban Diego López, Gustavo Díaz, Tabaré Silva, Diego Pérez, entre otros.

Danubio, Paysandú, Nacional

Luego de la participación con la sub 17, entrenó tres meses en Danubio, pero el club de Maroñas no se puso de acuerdo con Estudiantil por el pase y Parodi regresó a Paysandú. En ese ínterin fue citado a la selección sanducera sub 20 y luego lo fue a buscar Nacional.

"Yo vivía en el centro de Paysandú y en aquel momento podíamos jugar a la pelota en la calle hasta altas horas de la noche. Siempre me apasionó el fútbol. Miraba los partidos en blanco y negro y relataba que era Berrueta, Amaro Nadal y Luzardo. Mi sueño era jugar con la camiseta de Nacional en el Estadio Centenario", admitió.

El desarraigo no fue fácil, pero siempre tuvo el apoyo de su familia. "Fue muy difícil, me costó mucho porque irte de tu ciudad, de tu entorno, no es fácil. La realidad dice que una de las complicaciones de muchos chiquilines que van a Montevideo es que extrañan. En mi caso la pude llevar bien con el apoyo de mi familia".

Dirigiendo en Paysandú

En Montevideo vivió con su hermana hasta que a fines de 1993 llegó a Nacional el técnico argentino Eduardo Luján Manera, y a los futbolistas solteros los mandó a vivir en el Parque Central.

"La idea era tenernos a todos ahí, y decía que era para controlar la alimentación y descanso, que era fundamental. Había que aceptarlo, el ambiente era muy lindo en el Parque Central, la mayoría chiquilines del Interior y hasta el día de hoy mantenemos esa relación", relató el exvolante.

En Cuarta división lo dirigió el Chino Salva, dueño de una discoteca y ponía música con altoparlantes cuando entrenaban en el Parque. "Era un fenómeno como entrenador y como persona, en el trato que tenía hacia nosotros. A los del Interior nos ayudaba muchísimo".

En el último tramo del año 1993, Salva tomó el primer equipo de Nacional como técnico interino en lugar de Miguel Piazza y ascendió a varios juveniles de la Cuarta división, entre ellos a Parodi: "Esa semana nos subió y jugamos de titular contra Bella Vista. Ganamos 2-1 en el Estadio. Al otro partido jugamos contra Huracán Buceo y le ganamos 6-3. El Momia Lemos picó un penal. Después ya vino Eduardo Manera y tuve la posibilidad de continuar".

Su primera salida al exterior fue a Deportivo Español

Varios referentes de Nacional de 1988 y campeones uruguayos en 1992, continuaban en el plantel cuando subió Parodi. Estaban Seré, Pintos Saldanha, Soca, Revelez, Hugo De León, Cardaccio, Yubert Lemos. "Había una banda de jugadores ídolos, porque para mi eran ídolos. Tenerlo a Hugo De León que había ganado todo, con una sencillez enorme y poder cambiarme con ellos era el súmmum. Yo era un guacho y recuerdo cuando Revelez, en el primer clásico que entré a la cancha y estaba recontra nervioso, se acercó y me dijo 'tranquilo, andá a patearle a Seré'. Tenía toda la Colombes llena de hinchas y me empecé a aflojar. Tuve la fortuna también de compartir al Vasco Ostolaza, que me marcó mucho por la forma de ser, por como nos guiaba. Tengo lindos recuerdos de ese Nacional".

El consejo de Revelez en el primer clásico

El primer partido de la Liguilla 1994 fue contra Peñarol y Parodi jugó de titular. El Centenario estaba repleto y el volante que entonces tenía 19 años, le pisó la pelota a José Batlle Perdomo en la mitad de la cancha. Una jugada que quedó registrada en la historia de los clásicos.

"Fue totalmente inconsciente, más allá de que ya conocía el carácter del Chueco. Pero no lo vi, vino de atrás y no es que voy a elegir a quien hacerla. Me salió esa jugada que había sido algo normal en una acción de juego y después si, corriendo hacía la Olímpica siento la mano del Chueco en la nuca y me durmió", recordó el Ñato, aunque aclaró: "Son cosas del fútbol, después terminé con una linda relación con él, son cosas del fútbol y quedó ahí".Era una época en la que "el fútbol era bastante agresivo, no era fácil, eran un juego duro y yo que no era de físico muy corpulento lo sentía mucho, pero trataba de jugar antes de que vengan a marcarme y esa era una de mis virtudes", señaló.

Parodi se fue de Nacional a principio de 1997, antes de que se consumara el quinquenio de Peñarol: "Fue complicado, haber llegado a las finales y no lograr el campeonato. Son rachas, son etapas, era un fútbol más complicado, no solo adentro de la cancha sino que afuera también, había que estar fuerte y se dio así. Igual sigo estando agradecido por lo que viví en Nacional", contó.

Dirigentes de Deportivo Español de Argentina llegaron al Parque Central a ver a Osvaldo Canobbio en un amistoso. También buscaban un 10 como recambio de Germán Martelotto. "Yo no sabía nada, me enteré después. Me vieron jugar, les gustó y me fui a Argentina. Me sentía muy bien, la posibilidad me llegó justita. Para mi el fútbol argentino de los años 1997 y 1998 era ideal: el peso estaba 1 a 1 con el dólar, había figuras en todos los equipos, era muy competitivo".

Llegaron un jueves y debutaron un lunes con Canobbio. Parodi después jugó todo el año. "En ese momento estaba muy bien, le empatamos a River, le ganamos a Boca, nos hacíamos fuertes en nuestra cancha, el club muy ordenado, era espectacular, una infraestructura divina, un club tranquilo. Estaba feliz y la fortuna de haberme ido con Osvaldo, que en aquel momento recién arrancaba con su esposa y teníamos una relación muy linda. Yo era como su hijo porque iba a comer a su casa, fue importante el apoyo que tuve de ellos, de Osvaldo y la familia", señaló.

"El tema de las camisetas granes siempre fue igual. Las de Nacional eran todas grandes, no es como ahora que son al cuerpo, en ese momento ni nos fijábamos, lo único que queríamos era jugar, después fue evolucionando".

Toros Neza de México compró su pase y firmó por tres años. Le costó adaptarse en la primera temporada y al segundo año fue cedido en préstamo a Huracán de Argentina. "Una experiencia espectacular, tenía un equipo muy bueno". Regresó a México y completó los tres años de contrato.

Con Fossati en Colón y en la selección

El siguiente paso en su carrera fue Colón de Santa Fe con Jorge Fossati. Clasificaron a una copa internacional y podía seguir, pero le surgió la posibilidad de irse a Grecia.

Con el uniforme de Toros Neza

En 2005 jugó seis meses en Olimpia de Paraguay. "Mi señora estaba embarazada y queríamos estar cerca de Uruguay". El 9 de marzo Olimpia fue invitado por Nacional para la reinauguración del Gran Parque Central y Parodi convirtió el primer gol de ese encuentro que terminó con victoria tricolor por 3-2.

"Volví después de muchísimos años y tuve la fortuna increíble de hacer el primer gol. El Loco Abreu hizo el primero para Nacional", recordó Parodi.

"A medida que uno va transitando en el fútbol y en la vida se va dando cuenta lo difícil que es y más para un chico del Interior, haber podido jugar en Primera división, haber podido desarrollar una carrera dentro del fútbol, sea buena, mala o regular"

Entre 2004 y 2006 integró el plantel de la selección uruguaya dirigido por Jorge Fossati. Jugó la Copa América de Perú y las Eliminatorias para el Mundial de Alemania. "La selección es lo máximo. Aparte en ese momento había un grupo fuerte, lindo, nos sentíamos cómodos, más allá que había complicaciones extra futbolísticas, vivimos momentos muy duros, pero la selección fue lo mejor. El dolor fue no haber clasificado al Mundial", subrayó Parodi.

Luego de la aventura paraguaya partió dos años al Al Ahli de Emiratos Árabes. "Era un equipo tradicional de Dubai pero hacía 26 años que no salía campeón. En una charla informal con el presidente, me dijo: 'lo único que te pido es que salgamos campeones'. Nada sencillo, pero quedese tranquilo que vamos a hacer lo posible le respondí. Aparte se dio que llegué en reemplazo del mejor número 10 de los últimos tres años de Asia (Ali Karimi), un iraní que era un fenómeno, pero no habían tenido la posibilidad de ganar".

Con Parodi fueron campeones. "Nos trataron espectacular, fueron dos años divinos, hasta el día de hoy mantengo contacto con excompañeros y dirigentes".

En el final de la carrera, en Deportivo Pereira de Colombia

Volvió a Nacional a recuperarse del tobillo con Walter Ferreira y la ilusión de quedarse en el club en la temporada 2007/2008, pero "hasta el día de hoy no sé qué pasó que no pude volver. Me sentía bien y tenía la posibilidad de quedarme".

Campeón Uruguayo con Defensor Sporting

Defensor Sporting se interesó y fue a jugar al violeta, dirigido por Jorge "Polilla" Da Silva. Esa temporada ganó el Campeonato Uruguayo.

Continuó en Grecia, en el Deportivo Pereira de Colombia y con 35 años regresó a Paysandú.

"Fueron muchos años de estar afuera, estábamos medio instalados en Paysandú y tomé la decisión de dejar el fútbol profesional. Seguí jugando unos años más acá, nunca había jugado en la selección mayor de Paysandú y lo pude hacer con Ramón Silvera como técnico, un grande", manifestó.

"El fútbol para mi es muy importante, soy un convencido que para recibir del fútbol hay que darle mucho porque no es fácil; la disciplina, perdés muchas cosas durante la juventud y cuando sos profesional, pero te da muchísimo y sin dudas, volvería a ser futbolista porque para mi es lo mejor del mundo".

Cuando terminó definitivamente de jugar se alejó del fútbol durante varios años. "Me metí en temas de agricultura, estuve en otra cosa diferente, con gente del campo que me encanta, una tranquilidad, sencillez, las charlas que teníamos. Además hacía eso con un amigo, me alejé y me hizo bien, y volví con muchas ganas", contó.

Lo invitaron a dirigir los juveniles de Estudiantil y paralelamente terminó el curso de Entrenador: "Uno también se va dando cuenta que fueron muchos años dentro del fútbol, entonces de lo que más o menos entiende es de esto. Hacemos cosas naturalmente que para otros no es tan así, entonces uno se pone a pensar porque no puedo pasar estas vivencias a chiquilines. Por ahí vino el hecho de que me haya entusiasmado".

En 2022 dirigió la sub 16 de Defensor Sporting y al cabo del año decidió regresar al litoral: "Fueron muchos cambios y yo tengo cosas en Paysandú que necesito estar. Pero agradezco a Defensor porque me hicieron sentir como si hubiese estado toda la vida ahí. Desde Miranda, Fadeuille, Chilelli, Cantera, Rudy Rodríguez, todos".

En la actualidad, junto a su cuerpo técnico de Paysandú FC

De regreso en su ciudad natal, sin que él supiera que era candidato, dirigentes de Paysandú FC le presentaron el proyecto del club para este año y se entusiasmó. "Soy el técnico del Paysandú FC, voy a trabajar con mi grupo, con unas ganas tremendas de hacer las cosas bien y que Paysandú tenga un equipo competitivo y sea representativo. Acá tenemos que luchar para que la ciudad esté contenta porque es Paysandú y no es cualquier otra cosa", remarcó.

El proyecto abarca a los juveniles y mejoramiento de la infraestructura. "Es un desafío. Me encantaría que los chiquilines puedan ir y no atravesar tantos cambios como los atravesó uno. Quizá los gurises no lo valoran ahora, pero que no tengan que andar corriendo por el liceo, estar cerca de su familia y amigos, es fundamental. Es lo que mas entusiasmó y tengo muchas ganas de aportar lo mio", dijo el Ñato Parodi.

Carrera

Profesionalmente comenzó en Nacional a fines de 1993. Luego prosiguió en Deportivo Español, Toros Neza, Huracán de Buenos Aires, Zacatepec, Colón de Santa Fe, Panionios, Olimpia de Paraguay, Al Ahli de Emiratos Árabes, Defensor Sporting, Deportivo Pereira y Olympiakos Volou.

Con la selección mayor de Uruguay participó del ciclo de Jorge Fossati entre 2004 y 2006.

Inglés obligado, los hijos "extranjeros" y el apoyo familiar

Parodi contó que "durante siete u ocho años fui a inglés obligado", pero al final fue una gran decisión. "Discutía con mi padre y le decía, para que estudio inglés papá, no lo necesitamos y me decía, 'algún día me lo vas a agradecer Martín'. En un viaje con la sub 17 fuimos a Japón y uno de los poquitos que hablaba inglés era yo. Me podía desenvolver naturalmente y lo primero que hice cuando volví fue agradecerle a mis padres. Uno va aprendiendo darle lo mejor a sus hijos. El estudio es fundamental. Yo dejé el liceo, pero fui un afortunado porque no me lesioné y pude desarrollar mi carrera".

Los dos hijos de Parodi nacieron en el exterior. Juan Ignacio en Cuernavaca y Matías en Dubai.

Destaca sobremanera el apoyo de su esposa: "Es una parte fundamental de cualquier jugador. Tuve la fortuna de tener una compañera incondicional, más allá de que ella terminó sus estudios y decidió acompañarme. Tenía su trabajo, su título y me acompañó. No es fácil adaptarse a distintas culturas, países, con hijos. Por suerte habla inglés y se supo desenvolver muy bien donde no se hablaba español. Fue un apoyo siempre, al igual que lo fueron mis padres, mis hermanas cuando arranqué".