La muerte dulce en las empresas: la lección de la panadería Saint Germain y cuando recibir inversión se convierte en un problema

Este lunes se conoció públicamente que la compañía Produits de France- que contempla a las marcas Saint Germain y Piazza Italia - solicitó voluntariamente el Concurso de Acreedores ante la justicia.

El concurso no necesariamente implica el cierre de la operación de la empresa , sino que evidencia que la firma no puede hacer frente a sus deudas y solicita este proceso judicial para ordenar su situación financiera y buscar una solución conjunta con sus acreedores. Depende de cada caso y de cada empresa si logra llegar a ese consenso para continuar en actividad o si declara su liquidación.

La empresa que en octubre de 2024 conquistó a más de 300 inversores a través de la plataforma de crowdfunding Crowder capto capital en ese momento por 5.240.000 Unidades Indexadas (unos US$ 770.000).

Sus obligaciones negociables con vencimiento a abril de 2029 pagaron un interés del 8% anual por encima de la inflación hasta el pasado mes de enero de 2026 cuando la empresa tuvo su primer traspié visible ante Crowder e incumplió con el pago a la plataforma que opera como intermediario entre la empresa y sus inversores. Días después, la falta de pago impactaría directamente en los inversionistas.

Dolores de crecimiento

Produits de France comenzó su expansión a través de la apertura de sus nuevos locales de Saint Germain en la planta baja del Punta Carretas Shopping y también en la Alianza Francesa.

En ambas la firma destinó más inversión de la prevista. Enel caso de la Alianza Francesa el costo fue 10% más de lo previsto, y en el de Punta Carretas Shopping, 25%.

Estas aperturas provocaron que entre 2024 y 2025 la empresa consolidara un crecimiento en su facturación del 69%.

Tiempo después, en diciembre del 2025, el reporte de la firma a los inversionistas alegó "problemas de rentabilidad estructural" y afirmó que "el alto servicio de deuda hace impostergable la incorporación de un socio estratégico para respaldar este proceso de mejora operativa y de rentabilidad con capital, de la mano de una reestructura financiera que nos dé el tiempo necesario" para alcanzar objetivos.

Pero, ¿por qué se ahogó la empresa si se encontraba en un escenario de prosperidad?

Es posible que haya crecido más de lo que su capital le permitía sostener y esos dolores de crecimiento se terminaron convirtiendo en un problema mayor, que en este ejemplo, llegó a la solicitud de concurso de acreedores para tener que reestructurar esas deudas que, en el contexto actual, Produits de France no puede afrontar.

En el mundo empresarial este fenómeno tiene nombre propio, se le llama la “muerte dulce”.

Las claves para administrar la inversión

Así como existen estrategias para sobrevivir al “valle de la muerte” que se da en las startups justo antes de que capten inversión-cuando sus gastos superan sus ingresos- también es posible evitar la muerte dulce que empieza cuando, con la inversión en las manos, la ansiedad por hacer y crecer se vuelve irresistible y, a la larga, se descontrola.

En consulta para esta newsletter el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay, Enrique Topolansky, asegura que cuando esto ocurre habitualmente responde a un problema de falta de visión estratégica.

Desde su perspectiva lo ideal es, en caso de querer acelerar el negocio, hacer un plan, hablar con los inversores y salir a buscar el financiamiento necesario. “No aceleraría el burning rate (o ratio de quema) del capital obtenido si no tengo acceso al financiamiento”, explica Topolansky.

Al mismo tiempo, el director del CIE destaca la importancia de hacer validaciones de mercado que permitan anticipar qué puede salir mal, por ejemplo, al momento de lanzar nuevos productos o al ir a un mercado adyacente.

En este sentido, su primera recomendación ante un escenario de captación de capital es la profesionalización de la gestión financiera.

“El emprendedor cuando arranca hace todo una sola persona, o dos personas, o tres. Pero cuando vos empezás a conseguir plata en serio, empezás a crecer y tenés que convertirte en una empresa. Eso implica desarrollar procedimientos, planificar un poco más a largo plazo, manejar financieramente adecuadamente la empresa, es decir, ir midiendo cuánta plata estás gastando, tu burning rate, cuánto te queda de runway- es decir, cuál es el tiempo de vida de la empresa con el capital que la firma tiene disponible-, y concentrarte en desarrollar el negocio, pero también en la estrategia de buscar plata”, desarrolla.

"Hay negocios en los que crecer absorbe mucho más capital que no crecer porque el crecimiento está asociado a mayor necesidad de capital de trabajo", explica, por su parte Tomás Braun, socio de Boost Capital Partners.

En este sentido, Braun diferencia al mundo emprendedor de alto impacto que persigue una gran escala internacional de los negocios tradicionales locales. Los primeros tienen como objetivo una empresa enorme de crecimiento exponencial y el capital de riesgo los acompaña en ese camino. "Lo que no puede pasar en una empresa más tradicional es que vaya a 364 kilómetros por hora”, dice y apunta que esta puede ser la meta, por ejemplo, de los emprendimientos de gran escala en una etapa inicial. "En los negocios más tradicionales nadie pide que crezcan así", concluye.