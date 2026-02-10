Ventas por comercio electrónico en Uruguay crecieron en 2025 y alcanzaron los US$ 2.500 millones

Durante el 2025 se registraron 81 millones de transacciones de ecommerce en comercios uruguayos , un crecimiento del 18% frente a 2024, según un informe publicado en las últimas horas por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay junto a la consultora Exante.

En este período, las ventas a través de canales digitales totalizaron $104.830 millones (US$ 2.552 millones), con un incremento de 34% en comparación con el año anterior.

El valor promedio por operación se ubicó en $1.296 , lo que implicó un aumento interanual de 14%. En este sentido, el ticket continuó siendo más elevado en las compras efectuadas con tarjetas de crédito que en aquellas realizadas con débito y dinero electrónico, con valores de $ 2.040 y $ 765, respectivamente.

Por efecto Temu se hicieron más de 5.400 compras web por día en el exterior; cuántos paquetes llegaron en 2025

En esta línea, las tarjetas de crédito se mantuvieron como el medio de pago más utilizado por los uruguayos . Por ejemplo , durante el último trimestre del año se usaron 10,4 millones de veces , generando ventas por $21.252 millones y concentrando el 69% del monto total. Por su parte, las operaciones con tarjetas de débito y dinero electrónico alcanzaron 12,5 millones de transacciones, por un total de $9.561 millones, con una participación del 31%.

Las señales del último trimestre

Entre octubre y diciembre de 2025 se alcanzaron $ 30.812 millones en ventas en alrededor de 23 millones de operaciones, lo que representa un crecimiento del 31% en facturación en pesos corrientes y del 25% en transacciones. En este período el valor promedio por operación fue de $ 1.345, una cifra que se mantuvo relativamente estable en términos interanuales.

Desde la Cámara destacaron que si bien se trata de un período en el que se espera más consumo, el ritmo de expansión se mantuvo elevado, lo que también se reflejó en la facturación.