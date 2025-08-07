Abrió Fidocar en Punta del Este: showroom con vehículos eléctricos, híbridos y camiones

Con la apertura de su nuevo local en Punta del Este, el grupo automotor Fidocar marca un hito en su historia y da el primer paso en su estrategia de crecimiento territorial. La empresa, que hasta ahora operaba exclusivamente en Montevideo y Canelones, eligió el principal balneario del país para instalar su primer punto de venta en el interior, más precisamente en la esquina de Av. Roosevelt y Martiniano Chiossi, una zona de alto tránsito y visibilidad.

La inauguración oficial estuvo encabezada por la CEO de Fidocar, Victoria Hernández , quien destacó el valor simbólico y estratégico de esta apertura:

Estamos súper contentos porque es el primer local que abrimos en el este del país. Nos entusiasma poder estar más cerca de nuestros clientes en esta zona y ofrecerles una atención directa y personalizada

El nuevo local llega con una propuesta sólida y diversa, que reúne a tres de las marcas representadas por el grupo: Chery, Dongfeng y Forland. El portafolio de vehículos disponible incluye, en su mayoría, modelos eléctricos, híbridos y camiones livianos, lo que responde tanto a las nuevas tendencias del mercado como a las necesidades concretas del sector productivo y comercial de la región este.

Además de la venta de unidades cero kilómetro, la marca proyecta ofrecer un servicio integral para sus clientes en Punta del Este. En ese sentido, Hernández anunció que en el mes de agosto se inaugurará en el mismo predio un taller de mecánica ligera, que permitirá a los usuarios acceder a mantenimiento y servicios postventa sin necesidad de trasladarse a la capital.

Nuestra intención es brindar una experiencia completa, no solamente vender vehículos, sino también acompañar al cliente en todo el ciclo de uso. Por eso, el servicio técnico es un paso fundamental

Mirando hacia adelante, la empresa ya tiene nuevos desafíos en agenda. Según adelantó la CEO, este 2025 vendrá acompañado de nuevos lanzamientos en las líneas Chery y Dongfeng, con innovaciones tanto en diseño como en motorización. Además, se proyectan nuevas aperturas en el interior del país como parte del proceso de expansión.

Elegimos Punta del Este para empezar, pero no será el único destino. Estamos trabajando para seguir creciendo y llegar a más lugares

Con una propuesta diversa, atención personalizada y una visión de largo plazo, la empresa busca consolidarse como un referente en el sector automotor uruguayo, acompañando a sus clientes donde estén y anticipándose a las nuevas demandas del mercado.