El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

Eduardo Zaidensztat confirmó la importante cifra que dejó de percibir Peñarol por los tres partidos a puertas cerradas por fase de grupos de Copa Libertadores

18 de agosto 2025 - 10:26hs
Eduardo Zaidensztat
Eduardo Zaidensztat Leonardo Carreño

Peñarol está listo para jugar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América este martes a la hora 21.30 en el Estadio Cilindro de Avellaneda, ante Racing de Avellaneda, el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

Los números que dio a conocer Eduardo Zaidensztat

El vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat, viajó a Buenos Aires como presidente de la delegación, debido a que por el momento, por un problema familiar, el titular carbonero, Ignacio Ruglio, no ha podido viajar.

Es más, aún no se sabe si podrá hacerlo.

Este lunes a la mañana, Zaideisztat dio un dato hasta ahora desconocido y muy relevante.

Como es sabido, Peñarol debió jugar a puertas cerradas los tres encuentros de fase de grupos por esta Copa Libertadores de América ante Vélez Sarsfield, San Antonio Bulo Bulo y Olimpia de Paraguay.

Todo se debió a que en el partido de semifinales ante Botafogo, los aurinegros reincidieron con lanzar cientos y cientos de fuegos artificiales en un encuentro que se disputó en el Estadio Centenario. Los propios dirigentes del club admitieron que colaboraron económicamente para comprar la pirotecnia.

Según admitió este lunes de mañana Zaidensztat en Carve Deportiva, "Peñarol dejó de percibir US$ 2.500.000 por los tres partidos de la fase de grupos que jugó a puertas cerradas".

