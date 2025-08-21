Dólar
Nacional / CONFLICTO DE LA PESCA

"Fueron 80 días complicados, con mucha incertidumbre": pescadores desconocen al sindicato y zarpan desde Montevideo

Al menos cuatro barcos pesqueros tienen planeado salir al mar este jueves

21 de agosto 2025 - 18:22hs
Luego de tres meses de barcos parados debido al conflicto que mantenían el Sindicato de la Pesca con las empresas, este jueves en el puerto de Montevideo las primeras embarcaciones se alistan para zarpar.

César Róman es uno de los capitanes que este jueves volverá a navegar y que tendrá a cargo a ocho personas que asegura son "personal de confianza". Estos trabajadores no son los convocados por las empresas a través del formulario online.

"La sensación es la de volver a trabajar, con toda la energía", contó el capitán del barco Krios en rueda de prensa. "Fueron 80 días complicados, con mucha incertidumbre", dijo sobre el tiempo que duró el conflicto.

Los trabajadores esperan estar ocho días trabajando y aprovechar lo que les queda de zafra, la que "se da en abril, mayo, junio, julio y agosto".

"La última marea fue el 28 de mayo, después ya no salimos nada más. Perdimos. Lo perdido ya está", agregó César.

"A las 19:00 vamos a trabajar y cuando esté todo pronto zarpamos", sentenció. Otros cuatro barcos pesqueros también tienen planeado salir, pero solo este barco se está alistando en estos momentos.

Sobre el estado del barco Krios durante estos últimos meses, el capitán afirmó que "el personal de tierra hace el mantenimiento necesario". "Si falta algo lo acomodamos nosotros", agregó.

En la misma jornada en que estos trabajadores tomaron esta determinación, el PIT-CNT emitió un comunicado afirmando que "de acuerdo con lo resuelto en las asambleas (...) las embarcaciones están saliendo a pescar con sus tripulaciones habituales".

