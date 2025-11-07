Presidente del BSE, Marcos Otheguy, escribió un comunicado a los trabajadores: "Quiero aclarar que no soy licenciado en Historia"

El presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy , le escribió una comunicación a los trabajadores del ente donde afirmó que solicitó "la corrección" de los documentos donde figura como licenciado en Historia cuando no lo es .

Además, afirmó que este hecho "forma parte de una serie de ataques a la labor del banco que se iniciaron con episodios tan increíbles como el cuestionamiento a la compra de insumos ".

Entre otros lugares donde fue presentado como licenciado está la web de la Biblioteca del Palacio Legislativo y algunos documentos oficiales que datan de 2013 , cuando era Coordinador de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

MARCOS OTHEGUY Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

"Ya solicité la corrección de dicho error para poner fin a este malentendido" , escribió Otheguy en una carta dirigida a los trabajadores del BSE a la que accedió El Observador.

"Quiero aclarar que no soy licenciado en Historia y que nunca me he presentado como tal. Cursé la Licenciatura en Historia durante la década del 90, pero no llegué a completarla. Cualquier referencia que me atribuya ese titulo es un error", añadió el presidente del BSE.

Otheguy se refirió a la información que por ejemplo circula en la Biblioteca del Parlamento, allí el jerarca "figuraba incorrectamente como licenciado en Historia". "En ese mismo documento, además, se consignaba de forma equivocada como incompleta una tecnicatura en Gerencia y Administración por la Universidad ORT, que efectivamente cursé y finalicé. Es tan sencillo como esta: la formación que debería haber figurado incompleta figuraba completa y viceversa", setenció.

El dirigente frenteamplista ya había reconocido esto el jueves en una entrevista con La Pecera (Azul FM) y atribuyó la situación a un "error administrativo".

"Es tan claro que esto fue un error administrativo que en la venia que me designa presidente del BSE no figuro como licenciado, como tampoco en la correspondiente al período anterior que desempeñé como integrante del directorio del banco", añadió en la carta a los funcionarios públicos.

Para Otheguy "detrás de esto hay una concepción que intenta menoscabar la importancia de instituciones y servicios que brinda el Estado" y definió los hechos como un "ruido pasajero no nos debe apartar de lo importante".

Dentro del Frente Amplio, Otheguy encabeza un grupo llamado Rumbo de Izquierda, que está bajo el paraguas del Movimiento de Participación Popular (MPP). Semanas atrás se fusionó –siempre bajo el paraguas del MPP– con Convergencia Popular, sector del diputado Mariano Tucci, informó La Diaria.

Hasta junio de 2017 el sector 711 del Frente Amplio que fundó y lideró Raúl Sendic. Abandonó el grupo luego de los problemas políticos y judiciales del exvicepresidente, entre ellos, justamente, su falsa denominación como licenciado en Genética Humana.

En una entrevista con Montevideo Portal luego de dejar el sector, cuestionó a Sendic por mentir con respecto a su formación universitaria: "Enfrentar una coyuntura tan complicada como la que enfrentó Raúl sin tener una estrategia es una debilidad. Esa es la principal autocrítica que yo hago. Yo puedo explicar algunas cosas, pero otras no porque le competen solo a la persona. No puedo explicar lo del título, ni lo de las tarjetas corporativas".