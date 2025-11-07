Accidente de tránsito en Fernández Crespo y Cerro Largo: uno de los conductores circulaba sin libreta de conducir y se saltó una luz roja

Este viernes en la mañana se registró un accidente de tránsito en calles Fernández Crespo y Cerro Largo , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), un vehículo blanco venía a alta velocidad por Fernández Crespo, no respetó el semáforo y terminó siendo impactado por un auto gris que pretendía cruzar a la calle por Cerro Largo.

El conductor de vehículo blanco, un hombre de 41 años, quedó atrapado en el auto y tuvo que ser rescatado por personal de la Dirección Nacional de Bomberos .

Según el parte oficial del hecho al que tuvo acceso El Observador, el hombre circulaba sin libreta de conducir y sin un seguro .

La víctima sufrió un politraumatismo leve y fue atendido en el lugar por efectos de emergencia móvil. El conductor del auto gris, en tanto, no tuvo lesiones por el accidente.

Se le realizó espirometrías a ambos conductores, resultando ambas negativas.

En la escena de los hechos, trabajo personal de la Policía. La circulación por la zona se ve afectada a la espera de que se retiren los vehículos involucrados en el accidente.

El caso está en manos de la fiscal letrada penal de Montevideo de flagrancia de 10º turno, Eliana Travers.