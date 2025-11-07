Accidente de tránsito en Fernández Crespo y Cerro Largo: uno de los conductores circulaba sin libreta de conducir y se saltó una luz roja

Este viernes en la mañana se registró un accidente de tránsito en calles Fernández Crespo y Cerro Largo, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), un vehículo blanco venía a alta velocidad por Fernández Crespo, no respetó el semáforo y terminó siendo impactado por un auto gris que pretendía cruzar a la calle por Cerro Largo.
El conductor de vehículo blanco, un hombre de 41 años, quedó atrapado en el auto y tuvo que ser rescatado por personal de la Dirección Nacional de Bomberos.
Según el parte oficial del hecho al que tuvo acceso El Observador, el hombre circulaba sin libreta de conducir y sin un seguro.
La víctima sufrió un politraumatismo leve y fue atendido en el lugar por efectos de emergencia móvil. El conductor del auto gris, en tanto, no tuvo lesiones por el accidente.
Se le realizó espirometrías a ambos conductores, resultando ambas negativas.
En la escena de los hechos, trabajo personal de la Policía. La circulación por la zona se ve afectada a la espera de que se retiren los vehículos involucrados en el accidente.
El caso está en manos de la fiscal letrada penal de Montevideo de flagrancia de 10º turno, Eliana Travers.