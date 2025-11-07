Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Accidente de tránsito en Fernández Crespo y Cerro Largo: uno de los conductores circulaba sin libreta de conducir y se saltó una luz roja

La circulación por la zona se ve afectada a la espera de que se retiren los vehículos involucrados en el accidente

7 de noviembre 2025 - 8:31hs
Accidente en Fernández Crespo y Cerro Largo

Accidente en Fernández Crespo y Cerro Largo

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

Este viernes en la mañana se registró un accidente de tránsito en calles Fernández Crespo y Cerro Largo, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), un vehículo blanco venía a alta velocidad por Fernández Crespo, no respetó el semáforo y terminó siendo impactado por un auto gris que pretendía cruzar a la calle por Cerro Largo.

El conductor de vehículo blanco, un hombre de 41 años, quedó atrapado en el auto y tuvo que ser rescatado por personal de la Dirección Nacional de Bomberos.

Más noticias
accidente fatal en maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal
MALDONADO

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal

Accidente fatal en Piriápolis
DESPEDIDA

"Siempre en nuestra memoria": el sentido mensaje del club de fútbol donde jugaba el joven que murió en un accidente en Piriápolis

Según el parte oficial del hecho al que tuvo acceso El Observador, el hombre circulaba sin libreta de conducir y sin un seguro.

La víctima sufrió un politraumatismo leve y fue atendido en el lugar por efectos de emergencia móvil. El conductor del auto gris, en tanto, no tuvo lesiones por el accidente.

Se le realizó espirometrías a ambos conductores, resultando ambas negativas.

En la escena de los hechos, trabajo personal de la Policía. La circulación por la zona se ve afectada a la espera de que se retiren los vehículos involucrados en el accidente.

El caso está en manos de la fiscal letrada penal de Montevideo de flagrancia de 10º turno, Eliana Travers.

Temas:

accidente Montevideo policía Conductores vehículos

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos