El ex DT de Luis Suárez en Liverpool que dirigirá a Nahitan Nández en Arabia Saudita: Al Qadsiah confirmó a Brendan Rodgers
Al Qadsiah, club propiedad de la compañía petrolera estatal saudita Aramco, es actualmente quinto en el campeonato saudita
16 de diciembre 2025 - 11:47hs
Brendan Rodgers y Luis Suárez
El norirlandés Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool inglés, donde dirigió a Luis Suárez, fue designado este martes como nuevo técnico del Al Qadsiah, de la liga saudita de fútbol, que tiene entre sus figuras al uruguayo Nahitan Nández.
Este nombramiento llega siete semanas después de que Rodgers (52 años) dimitiera como entrenador del Celtic escocés.