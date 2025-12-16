Dólar
El ex DT de Luis Suárez en Liverpool que dirigirá a Nahitan Nández en Arabia Saudita: Al Qadsiah confirmó a Brendan Rodgers

Al Qadsiah, club propiedad de la compañía petrolera estatal saudita Aramco, es actualmente quinto en el campeonato saudita

16 de diciembre 2025 - 11:47hs
Brendan Rodgers y Luis Suárez
Brendan Rodgers y Luis Suárez

El norirlandés Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool inglés, donde dirigió a Luis Suárez, fue designado este martes como nuevo técnico del Al Qadsiah, de la liga saudita de fútbol, que tiene entre sus figuras al uruguayo Nahitan Nández.

Este nombramiento llega siete semanas después de que Rodgers (52 años) dimitiera como entrenador del Celtic escocés.

20240818 Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad
Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad

Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad

Al Qadsiah, club propiedad de la compañía petrolera estatal saudita Aramco, es actualmente quinto en el campeonato saudita y el domingo destituyó al entrenador español Míchel González.

En el mercado de enero, el Al Qadsiah debería reforzar un plantel en el que tiene como grandes nombres al italoargentino Mateo Retegui y el español Nacho Fernández.

Brendan Rodgers llevó en su día al Liverpool al subcampeonato en la Premier League 2013-2014, con Luis Suárez como figura y de quien lamentó su salida a FC Barcelona.

suarez-jpg..webp
Luis Suárez y Brendan Rodgers
Luis Suárez y Brendan Rodgers

Con Leicester fue campeón de la Copa de Inglaterra en 2021.

En Escocia, con el histórico Celtic, tuvo una importante cosecha de trofeos: cuatro ligas, tres Copas y cuatro Copas de la Liga.

Con base en AFP

Luis Suárez Liverpool Nahitan Nández Arabia Saudita

