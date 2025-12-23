Dólar
Lionel Messi se instaló en Rosario para las fiestas pero visitará Uruguay luego de Navidad, por un motivo especial

Lionel Messi pasará las fiestas en su Rosario natal con su familia, pero luego de Navidad visitará Uruguay el fin de semana

23 de diciembre 2025 - 13:47hs
Lionel Messi en su gira por India

Lionel Messi en su gira por India

Lionel Messi desembarcó en Argentina hace unos días para disfrutar de sus vacaciones en su Rosario natal, luego de un exigente año con el Inter Miami en el que compitió en distintos torneos y que pudo coronar con el título de la MLS hace algunas semanas, pero el 10 argentino visitará Uruguay el fin de semana posterior a Navidad.

Tras una intensa gira por la India, a la cual acudió acompañado de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, Messi regresó a la Argentina para iniciar sus vacaciones y celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia en Rosario.

Argentina's footballers Lionel Messi (C) and Rodrigo De Paul (R) with Uruguayan footballer Luis Suárez attend an event during Messi's GOAT Tour at the Wankhede Stadium in Mumbai on December 14, 2025.
Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India

El crack argentino, que acaba de conquistar su título número 47 tras consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami luego de vencer a Vancouver Whitecaps, eligió su ciudad natal para cerrar el 2025 y prepararse para un año en el que hará foco para alistarse e intentar estar en condiciones para el Mundial 2026.

Lionel Messi visitará Uruguay

Luego de celebrar la Navidad el 24 de diciembre a la noche, Messi se trasladará el fin de semana a Uruguay junto a su familia para pasar los últimos días del año allí. El motivo es por el cumpleaños número 15 de Delfina, la hija de Luis Suárez, según informó Ovación y confirmó Referí.

Luis Suárez y Lionel Messi festejan uno de los goles de Inter Miami ante New York City FC
MLS

Inter Miami está interesado en otro futbolista de la selección argentina; mirá los detalles

El festejo del Pacha Espino
URUGUAYOS

"Pachadona" y "a lo Messi": el nuevo golazo de Alfonso Pacha Espino para sellar una clasificación histórica de Rayo Vallecano en la Conference League de la UEFA

Messi y Suárez forjaron una amistad incondicional cuando el uruguayo arribó al Barcelona en el año 2014 y es por eso que el argentino y su familia estarán presentes en la fiesta en Uruguay.

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos
Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos

Luego de las fiestas y de recibir al 2026, Messi y su familia volverá a Estados Unidos los primeros días de enero para afrontar la nueva temporada con el Inter Miami con la mira puesta en el primer amistoso que tendrá el 31 de ese mismo mes, frente a Atlético Nacional de Medellín.

Posteriormente, la gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, ante Barcelona SC, y culminará en Perú, con rival y fecha aún por confirmar. El debut oficial en la MLS está programado para el 21 de febrero, cuando Las Garzas enfrenten a Los Ángeles FC, tras haber obtenido el título por primera vez en su historia.

Temas:

Lionel Messi Uruguay Luis Suárez Inter Miami

