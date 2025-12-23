Inter Miami está interesado en otro futbolista de la selección argentina; mirá los detalles

Luis Suárez y Lionel Messi festejan uno de los goles de Inter Miami ante New York City FC Foto: AFP

Desde la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami se convirtió en un equipo con muchos futbolistas argentinos alistados y con muchas figuras, como la llegada de Luis Suárez, y en esta oportunidad el elenco estadounidense pretende a otra figura de la selección Argentina que milita en el fútbol español: se trata de Giovanni Lo Celso.

El mediocampista argentino actualmente se desempeña en el Real Betis, donde tiene contrato hasta junio de 2028. El equipo de Florida realizó una oferta informal alta en salario al jugador, pero aún no le llegó nada concreto a los Verdiblancos. El costo de transferencia comenzaría en 5 millones de euros como base.

giovanni lo celso El Inter Miami pretende a Giovanni Lo Celso Lo Celso supo estar en un nivel superlativo meses antes del Mundial de Qatar 2022, pero una lesión muscular lo marginó de la Copa del Mundo. Posterior a eso, mantuvo ese buen rendimiento, pero en este último tiempo perdió bastante terreno en el Betis. Ya disputó 20 partidos, en los que anotó 2 goles y dio 2 asistencias y es una variante útil para el técnico Manuel Pellegrini.

El Inter Miami busca a otro argentino de Europa De realizarse la operación, sería el octavo albiceleste en el Inter Miami junto con Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari. Cabe destacar que finalizaron los préstamos de Rocco Ríos Novo, Baltasar Rodríguez y Marcelo Weigandt y, además, existe la chance de que las Garzas sumen a Facundo Mura desde Racing, quien también es pretendido por River Plate.