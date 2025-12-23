El jugado look del arquero de Nacional Ignacio Suárez, el reto que le hizo el Diente López para la vuelta a la pretemporada tricolor y el comentario de Seba Coates
El golero sorprendió con un cambio de look que llamó la atención en las redes sociales y que tuvo comentarios de compañeros y excompañeros
23 de diciembre 2025
Ignacio Suárez, golero suplente de Nacional, sorprendió con un cambio de look que llamó la atención en las redes sociales y que tuvo comentarios de compañeros y excompañeros en los tricolores.
El arquero se tiñó el pelo de color rosa, como dejó ver en un posteo de Instagram.
Y sus fotos tuvieron comentarios de algunos de los jugadores de Nacional.
Uno de ello fue el Diente Nicolás López, quien le hizo un desafío para ver si se animaba a ir con ese color de pelo a la Ciudad Deportiva Los Céspedes cuando comience la pretemporada luego de las fiestas.
“No te da para ir así el 3 de enero”, le escribió el Diente al golero suplente de Luis Mejía.
“Claro que me da”, le respondió Suárez, quien seguirá en el plantel en 2026 luego de que hubiera versiones que iba a salir a préstamo, lo que quedó descartado.
Otro de los comentarios fue del capitán Sebastián Coates. “¡Pa qué pelo bo”, le escribió, a lo que Suárez le respondió: “Peeee se queda él”, en referencia a la continuidad del zaguero para la próxima temporada.
Un ex Nacional, Emiliano Velázquez bromeó con el golero: “Al taco de pool le falta tiza”, comentó. “Jajaja no me chapies amigo”, le respondió.