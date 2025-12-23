Darwin Núñez perdió millones en su cotización y ya no es el MVP de la liga de Arabia Saudita; mirá sus números actualizados en Transfermarkt

Darwin Núñez perdió millones en su cotización y ya no es el MVP de la liga de Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez dejó de ser el jugador más valioso, MVP, de la liga de Arabia Saudita , al perder valor de mercado según los números actualizados en Transfermarkt, el portal especializado en mercado de pases.

“Darwin Núñez, principal devaluado del torneo”, dice el reporte con respecto al atacante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que a mitad de año fue transferido a Al Hilal saudí desde Liverpool.

Los datos de Transfermarkt señalan que Darwin perdió € 10 en su cotización, por lo que ahora se ubica en € 35 millones , mientras que en su llegada a Arabia estaba en € 45 millones.

“El uruguayo Darwin Núñez es el jugador más devaluado de la presente revisión toda vez que cede 10 M€ cayendo su valor hasta los 35 M€”, dice el reporte del pasado 18 de diciembre.

Luego, indican a qué se debe su caída. “Un descenso que se explica por el paso a una liga menos competitiva como es la saudí a lo que se suma una posible salida, ya que el delantero no está contento en el país asiático y podría salir de Al-Hilal”.

“Una caída, la de Núñez, superior a la de Retegui, lo que hace que el ex del Liverpool pierda la condición de MVP, que recae ahora en solitario en el italo-argentino, que ostenta una tasación de 40 M€”, señala el informe, en el que aparece Mateo Retegui como el nuevo MVP de la Liga Pro Saudí.

Así funcionan los valores de mercado de Transfermarkt

Transfermarkt explicó que sus valores de mercado se calculan teniendo en cuenta varios modelos de fijación de precios. Un factor importante es la comunidad de Transfermarkt, cuyos miembros discuten y evalúan en detalle los valores de mercado de los jugadores. En general, los valores de mercado de Transfermarkt no deben equipararse a las cantidades realmente pagadas en concepto de traspasos.

El objetivo no es predecir un precio, sino más bien el valor esperado de un jugador en el mercado. Tanto las modalidades individuales de fichajes como el contexto general son relevantes para determinar los valores de mercado. Asimismo, Transfermarkt no utiliza ningún algoritmo para elaborar sus valores, sino que se basa en el criterio de la comunidad.