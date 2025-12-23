La pirueta de Darwin Núñez en el ómnibus en medio de un traslado de Al Hilal de Arabia Saudita; mirá el video que se viralizó

Darwin Núñez , el delantero de Al Hilal de Arabia Saudita y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, es protagonista de un video viral en el que se lo ve haciendo una pirueta en un ómnibus en medio de un traslado de su equipo.

Como en un gimnasio o en un parque, el atacante se colgó de una barra y pasó sus piernas entre sus brazos, balanceándose para atrás y para adelante.

El momento fue registrado por su compañero francés Theo Hernández, quien lo compartió en sus redes sociales con emojis de risas este lunes, día en el que Al Hilal le ganó visitantes 1-0 a Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos por la sexta fecha de la Champions League de Asia.

Darwin Núñez aprovechó las tres semanas de parate en el fútbol árabe con Al-Hilal y luego de una nueva lesión que había sufrido, pudo volver este lunes sin haberse perdido en ese lapso ningún partido, y le ganaron de visitantes 1-0 a Al-Sharjah.

El exjugador de Peñarol y Liverpool de Inglaterra, entre otros, además de la selección uruguaya, disputó casi todo el encuentro. Su técnico, el italiano Simone Inzaghi lo reemplazó a los 90+3 minutos.

Darwin Núñez

Darwin Núñez se mostró muy activo en este partido y fue uno de los mejores de la cancha.

En estas semanas de baja y sin actividad tampoco de Al-Hilal, trabajó intensamente para volver cuanto antes y lo hizo este lunes.

Darwin fue importante ya que a los 80 minutos, la intentó parar, pero sin querer le dio la asistencia al brasileño Malcom, la gran figura goleadora de este equipo desde hace un buen tiempo para el gol de la victoria.

De esa manera, ambos fueron los dos mejores del campo de juego según las estadísticas de las distintas páginas especializadas.

Así, Al-Hilal sumó una nueva victoria, esta vez, por 1-0 de visita, y comanda las posiciones de los 12 clubes del grupo, ya que ganó los seis encuentros que disputó.