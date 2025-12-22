Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Mirá la asistencia de Darwin Núñez para la victoria de visita de Al-Hilal y la punta de la Champions League de Asia

El delantero uruguayo regresó tras tres semanas de parate en el fútbol árabe y luego de una nueva lesión

22 de diciembre 2025 - 15:17hs

El delantero uruguayo Darwin Núñez aprovechó las tres semanas de parate en el fútbol árabe con Al-Hilal y luego de una nueva lesión que había sufrido, pudo volver este lunes sin haberse perdido en ese lapso ningún partido, y le ganaron de visitantes 1-0 a Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos por la sexta fecha de la Champions League de Asia.

El exjugador de Peñarol y Liverpool de Inglaterra, entre otros, además de la selección uruguaya, disputó casi todo el encuentro.

Su técnico, el italiano Simone Inzaghi lo reemplazó a los 90+3 minutos.

La asistencia de Darwin Núñez

Darwin Núñez se mostró muy activo en este partido y fue uno de los mejores de la cancha.

En estas semanas de baja y sin actividad tampoco de Al-Hilal, trabajó intensamente para volver cuanto antes y lo hizo este lunes.

Darwin fue importante ya que a los 80 minutos, la intentó parar, pero sin querer le dio la asistencia al brasileño Malcom, la gran figura goleadora de este equipo desde hace un buen tiempo para el gol de la victoria.

De esa manera, ambos fueron los dos mejores del campo de juego según las estadísticas de las distintas páginas especializadas.

Así, Al-Hilal sumó una nueva victoria, esta vez, por 1-0 de visita, y comanda las posiciones de los 12 clubes del grupo, ya que ganó los seis encuentros que disputó.

