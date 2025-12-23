Octavio Rivero habló sobre su posible salida de Barcelona de Ecuador tras el asesinato de su "amigo" Mario Pineida: "Esta situación no es sostenible"

El delantero uruguayo Octavio Rivero habló por primera vez sobre su posible salida del Barcelona de Ecuador luego del asesinato de su compañero de equipo Mario Pineida , y afirmó que la situación del club "no es sostenible".

Rivero realizó una rueda de prensa antes de salir de Ecuador para comenzar sus vacaciones, y afirmó que su año terminó "de la peor manera" , con la noticia del asesinato de su "amigo" Pineida , perpetrado el pasado jueves en Guayaquil.

"Me quiero ir de vacaciones y disfrutar de la familia. En lo personal me afectó bastante" , expresó el futbolista, en referencia a la muerte de su compañero.

Consultado sobre su continuidad en Barcelona, el delantero marcó que la actualidad del club "es bastante complicada".

ECUADOR "Me duele esto y mucho": el mensaje del ex Peñarol Ariel Nahuelpán para su excompañero asesinado en Ecuador Mario Pineida y el recuerdo del uruguayo Robert Herrera

Horas antes de la muerte de Pineida, tanto ese jugador como varios integrantes del plantel de Barcelona difundieron un comunicado en el que reclamaron adeudos de cuatro meses. El presidente del club, Antonio Álvarez, dijo que su equipo estaba "enquistado por malos elementos", y aseguró que cuenta con "pruebas" que muestran a varios de los jugadores que protestaron "farreando y con mujeres".

“¿Jugadores que ganan 30 000 dólares al mes les afecta su economía por estar atrasados septiembre, octubre y noviembre como para parar y decir no vamos a jugar el fin de semana?”, cuestionó Álvarez.

"Esta situación no es sostenible. Hemos pasado mal este último tiempo, esperemos que esto cambie porque así es muy difícil seguir", expresó este lunes Rivero.

El delantero cuenta con contrato hasta 2027, pero esperará un avance de la situación para decidir su futuro. "Este es un club grande que exige mucho, no hay que estar por estar, hay que estar convencido", sentenció.

Tres días después del homicidio de Pineida, Barcelona perdió 1-0 con el campeón Independiente del Valle, derrota que le impidió quedar segundo en la tabla y clasificar de forma directa a la Copa Libertadores. El equipo de Guayaquil jugará la fase 2 previa a la Copa, en la que enfrentará a Argentinos Juniors.