Conmebol confirmó las fechas, horarios y canchas en las que se enfrentarán los cuatro clubes uruguayos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Los cuatro equipos uruguayos clasificados a la edición 2026 de la Copa Sudamericana conocieron este martes las fechas en las que deberán jugar por la fase 1 del segundo torneo en importancia del continente para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Las dos llaves se disputarán a partido único, con definición por penales en caso de igualdad al término de los 90 minutos y sin alargue.

Por su parte, los dos equipos que resulten ganadores jugarán fase de grupos de la Copa Sudamericana, en tanto que los que pierdan se despedirán de toda actividad internacional para 2026.

Dicha fase será sorteada el próximo 18 de marzo en Luque, en las afueras de Asunción del Paraguay.

Las dos llaves de los equipos uruguayos

Boston River enfrentará a Racing en una de las dos llaves de clubes uruguayos, en tanto, Montevideo City Torque hará lo propio frente a Defensor Sporting.

Las fechas, horas y lugares en los que se jugarán estos partidos y que confirmó Conmebol, son los siguientes:

Martes 3 de marzo

Montevideo City Torque-Defensor Sporting

Hora: 19

Cancha: Parque Viera

Jueves 5 de marzo

Boston River-Racing

Hora: 19

Cancha: Estadio Centenario