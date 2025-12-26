VIDEO | Cómo es Villa Domus, la exclusiva chacra donde Delfina, la hija de Luis Suárez, celebrará su cumpleaños con la familia Messi entre los invitados

La familia del jugador del Inter Miami y exdelantero de la Selección uruguaya, Luis Suárez, ultima los detalles de lo que será la fiesta de celebración del cumpleaños de 15 años de Delfina, la hija mayor de la relación que mantiene el "Pistolero" con Sofía Balbi .

El evento que se desarrollará este fin de semana, reunirá a familiares y amigos cercanos a la joven y sus padres, entre los que se destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

El rosarino será uno de los invitados de honor en una celebración que reunirá a familiares, amigos y figuras destacadas del mundo del fútbol.

El cumpleaños de Delfina Suárez se llevará a cabo en Villa Domus, una reconocida chacra ubicada en el departamento de Canelones, famosa por albergar eventos de alto perfil y celebraciones de figuras del deporte.

Con capacidad de hasta 750 adultos, el sitio dispone de un patio estilo romano techado, con disponibilidad para otras 200 personas. Además, cuenta con una piscina exterior, parque arbolado, parrillero y un servicio de baby sitter especializada.

Las instalaciones de Villa Domus

Patio estilo romano, techado, con capacidad para 200 personas.

Salón para 450 personas.

Piscina exterior

Parque arbolado

Espaciosa cocina

Parrillero

Salón reservado para ceremonias civiles y religiosas

Privado con baño en suite, exclusivo para la novia

Nursery y guardería

Estacionamiento.

Servicio incluidos

Coordinación, organización y asesoramiento de Sandra Candales

Baby sitter especializada

juegos

área de descanso

TV

Video

Personal de ropería y mantenimiento de baños

Personal de vigilancia perimetral

Personal de vigilancia en el estacionamiento

Personal para recibir a los invitados

Iluminación del parque

Iluminación general del salón Grupo electrógeno

Mesas de 1.60 de diámetro y sillas

Gueridones (mesas auxiliares de apoyo para bebidas) con manteles

Mesas para postres, buffet, etc.

Manteles base color marfil

2 juegos de living interior

Discoteca, audio y luces (no incluye amplificación para ceremonia y grupos)

Pista de baile con bolas de espejo

Área protegida por emergencia médica

Calefacción/refrigeración de los ambientes

Villa Domus fue el sitio elegido anteriormente para bodas de exjugadores de la selección, como Diego Forlán y Fernando Muslera.