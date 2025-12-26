Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CANELONES

VIDEO | Cómo es Villa Domus, la exclusiva chacra donde Delfina, la hija de Luis Suárez, celebrará su cumpleaños con la familia Messi entre los invitados

El evento que se desarrollará este fin de semana, reunirá a familiares y amigos cercanos a la joven y sus padres, entre los que se destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

26 de diciembre 2025 - 15:35hs
Villa Domus

La familia del jugador del Inter Miami y exdelantero de la Selección uruguaya, Luis Suárez, ultima los detalles de lo que será la fiesta de celebración del cumpleaños de 15 años de Delfina, la hija mayor de la relación que mantiene el "Pistolero" con Sofía Balbi.

El evento que se desarrollará este fin de semana, reunirá a familiares y amigos cercanos a la joven y sus padres, entre los que se destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Imagen de WhatsApp 2025-12-26 a las 15.30.31_6a228024

El rosarino será uno de los invitados de honor en una celebración que reunirá a familiares, amigos y figuras destacadas del mundo del fútbol.

Cómo es Villa Domus, la exclusiva chacra donde se celebrará la fiesta de 15 años de Delfina Suárez

Villa Domus

El cumpleaños de Delfina Suárez se llevará a cabo en Villa Domus, una reconocida chacra ubicada en el departamento de Canelones, famosa por albergar eventos de alto perfil y celebraciones de figuras del deporte.

Con capacidad de hasta 750 adultos, el sitio dispone de un patio estilo romano techado, con disponibilidad para otras 200 personas. Además, cuenta con una piscina exterior, parque arbolado, parrillero y un servicio de baby sitter especializada.

Las instalaciones de Villa Domus

  • Patio estilo romano, techado, con capacidad para 200 personas.
  • Salón para 450 personas.
  • Piscina exterior
  • Parque arbolado
  • Espaciosa cocina
  • Parrillero
  • Salón reservado para ceremonias civiles y religiosas
  • Privado con baño en suite, exclusivo para la novia
  • Nursery y guardería
  • Estacionamiento.

Servicio incluidos

Imagen de WhatsApp 2025-12-26 a las 15.30.31_19a1ecdc
  • Coordinación, organización y asesoramiento de Sandra Candales
  • Baby sitter especializada
  • juegos
  • área de descanso
  • TV
  • Video
  • Personal de ropería y mantenimiento de baños
  • Personal de vigilancia perimetral
  • Personal de vigilancia en el estacionamiento
  • Personal para recibir a los invitados
  • Iluminación del parque
  • Iluminación general del salón Grupo electrógeno
  • Mesas de 1.60 de diámetro y sillas
  • Gueridones (mesas auxiliares de apoyo para bebidas) con manteles
  • Mesas para postres, buffet, etc.
  • Manteles base color marfil
  • 2 juegos de living interior
  • Discoteca, audio y luces (no incluye amplificación para ceremonia y grupos)
  • Pista de baile con bolas de espejo
  • Área protegida por emergencia médica
  • Calefacción/refrigeración de los ambientes
Villa Domus fue el sitio elegido anteriormente para bodas de exjugadores de la selección, como Diego Forlán y Fernando Muslera.

