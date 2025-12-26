VIDEO | Cómo es Villa Domus, la exclusiva chacra donde Delfina, la hija de Luis Suárez, celebrará su cumpleaños con la familia Messi entre los invitados
El evento que se desarrollará este fin de semana, reunirá a familiares y amigos cercanos a la joven y sus padres, entre los que se destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
26 de diciembre 2025 - 15:35hs
La familia del jugador del Inter Miami y exdelantero de la Selección uruguaya, Luis Suárez, ultima los detalles de lo que será la fiesta de celebración del cumpleaños de 15 años de Delfina, la hija mayor de la relación que mantiene el "Pistolero" con Sofía Balbi.
El evento que se desarrollará este fin de semana, reunirá a familiares y amigos cercanos a la joven y sus padres, entre los que se destacan Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
El rosarino será uno de los invitados de honor en una celebración que reunirá a familiares, amigos y figuras destacadas del mundo del fútbol.
Cómo es Villa Domus, la exclusiva chacra donde se celebrará la fiesta de 15 años de Delfina Suárez
El cumpleaños de Delfina Suárez se llevará a cabo en Villa Domus, una reconocida chacra ubicada en el departamento de Canelones, famosa por albergar eventos de alto perfil y celebraciones de figuras del deporte.
Con capacidad de hasta 750 adultos, el sitio dispone de un patio estilo romano techado, con disponibilidad para otras 200 personas. Además, cuenta con una piscina exterior, parque arbolado, parrillero y un servicio de baby sitter especializada.
Las instalaciones de Villa Domus
Patio estilo romano, techado, con capacidad para 200 personas.
Salón para 450 personas.
Piscina exterior
Parque arbolado
Espaciosa cocina
Parrillero
Salón reservado para ceremonias civiles y religiosas
Privado con baño en suite, exclusivo para la novia
Nursery y guardería
Estacionamiento.
Servicio incluidos
Coordinación, organización y asesoramiento de Sandra Candales
Baby sitter especializada
juegos
área de descanso
TV
Video
Personal de ropería y mantenimiento de baños
Personal de vigilancia perimetral
Personal de vigilancia en el estacionamiento
Personal para recibir a los invitados
Iluminación del parque
Iluminación general del salón Grupo electrógeno
Mesas de 1.60 de diámetro y sillas
Gueridones (mesas auxiliares de apoyo para bebidas) con manteles
Mesas para postres, buffet, etc.
Manteles base color marfil
2 juegos de living interior
Discoteca, audio y luces (no incluye amplificación para ceremonia y grupos)
Pista de baile con bolas de espejo
Área protegida por emergencia médica
Calefacción/refrigeración de los ambientes
Embed
Villa Domus fue el sitio elegido anteriormente para bodas de exjugadores de la selección, como Diego Forlán y Fernando Muslera.